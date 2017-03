Un «petit diamant» entré dans l’histoire de l’escrime

Elle a porté l’estocade à l’une des plus monumentales lacunes de l’histoire du sport suisse. C’est bien simple, avant Ariane Lebel, personne n’avait remporté de médaille à des Européens ou à des Mondiaux de sabre. Il a fallu attendre le 28 février dernier pour que la Vaudoise de 17 ans offre enfin le bronze à notre pays. C’était à Plovdiv, en Bulgarie, lors des Championnats d’Europe cadets.

Bien sûr, la Suisse s’est souvent retrouvée à la pointe de l’escrime. Marcel Fischer, Max Heinzer, Fabian Kauter, Sophie Lamon ou encore Tiffany Géroudet ont tous brillé sur la scène internationale. Mais à chaque fois à l’épée.

Espiègle, fraîche et percutante: Ariane Lebel est une jeune fille dynamique, dont l’enthousiasme est communicatif. En parlant avec la gymnasienne de Founex, on comprend immédiatement pourquoi elle a choisi le sabre, une arme qui lui va comme un gant. «Le sabre est plus explosif, plus rapide que l’épée. Il correspond davantage à mon caractère. J’ai bien essayé l’épée, mais je devais me retenir. Alors qu’avec moi, il faut que ça bouge. J’ai besoin de rentrer dans l’adversaire.»

20 voyages par an

George Hadzopoulos, son maître d’armes décrit Ariane comme «un petit diamant». «Elle est vive, charmante, pleine d’énergie, travailleuse et elle comprend bien l’escrime», dit-il de sa protégée. Autant dire que le courant passe bien entre eux. Il faut dire que Georges Hadzopoulos l’entraîne depuis qu’elle a 4 ans et demi. «J’habitais tout près du Cercle d’escrime de Founex, raconte celle qui occupait la 2e place l’an passé au classement européen. Ma mère adorait ce sport et mon petit copain de 5 ans le pratiquait aussi. C’est comme ça que tout a commencé. Mais ne vous imaginez pas que ma relation avec l’escrime est idyllique. Il m’arrive aussi d’en avoir marre. Je suis une ado et c’est parfois compliqué de concilier l’école et le sport. Surtout quand mes copains font la fête et que je me retrouve dans un tournoi en Pologne, à devoir faire attention à ne pas manger trop gras!» Mais pas de quoi sabrer son moral.

Avec une vingtaine de voyages chaque année dans les quatre coins de l’Europe, l’étudiante du Gymnase Auguste-Piccard à Lausanne tente de mener à bien sport et études. «Ce qui n’est pas évident, concède-t-elle. Parfois les notes ne sont pas aussi bonnes que je l’espérerais, mais heureusement, en ce moment ça remonte un peu.»

Sur le plan sportif, Ariane Lebel vise les Championnats du monde dans les catégories cadets et juniors. Ils se dérouleront à nouveau en Bulgarie, au début du mois d’avril. Sa médaille de bronze lui permettra d’appréhender ce rendez-vous avec sérénité. «Je crois que j’ai dû recevoir une cinquantaine de messages de félicitations, après les Européens. Cette médaille est la plus belle performance de ma carrière. Elle représente l’aboutissement du travail accompli avec mon maître d’armes. Elle va m’apporter beaucoup de confiance. Et cette qualité est particulièrement nécessaire en escrime.»

Mondiaux et JO

L’avenir, Ariane peine à le dessiner avec précision. Toutefois, il suffit d’évoquer les JO de Tokyo pour que son doux visage s’illumine davantage encore. «Evidemment, ça fait rêver, concède-t-elle. Mais ce but est extrêmement difficile à atteindre. Si je veux y arriver, il faudra progresser aux niveaux de l’explosivité, de la force, de l’endurance, de la souplesse, de la technique, de la stratégie. Bref, il reste du pain sur la planche.» L’exil pourrait-il être une solution pour passer ces paliers? «Il y a deux façons de voir les choses, explique George Hadzopoulos. Soit elle s’établit à l’étranger, soit elle reste ici et part en stages plusieurs fois par année, dans différents pays.»

Pour l’heure, le Cercle d’escrime de Founex organise durant tout le week-end un tournoi du circuit national Jeunesse et Seniors de fleuret et d’épée. A ne pas manquer!

Tournoi de Founex, à la salle communale. Samedi (fleuret) et dimanche (sabre), de 9 h à 17h.

(TDG)