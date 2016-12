Sydney-Hobart: Perpetual Loyal pulvérise le record

Le super-maxi australien Perpetual Loyal a remporté mercredi la 72e Sydney-Hobart en améliorant de près de cinq heures le record de cette traversée mythique de la mer de Tasmanie, marquée par un nouvel abandon de l'octuple vainqueur Wild Oats XI.

Le monocoque de 30 mètres a avalé les 628 milles nautiques (1163 kilomètres) en un jour 13 h 31 min 20 sec, pulvérisant le record de 2012 de son grand rival Wild Oats XI (un jour 18 h 23 min 12 sec).

«Je ne pense pas que quelqu'un s'attendait à ce qu'on s'en sorte aussi bien dans cette course, à coup sûr pas les bookmakers», a réagi Anthony Bell, à la fois propriétaire et skipper du voilier.

«On a fait une sacrée course !» s'est-il réjoui devant les journalistes. «Et c'est super de faire tomber le record.»

Avarie de vérin hydraulique

Arrivé deuxième, Volvo 70 Giacomo a lui bouclé la course en 1 jour 15 h 27 min 12 sec, soit lui aussi mieux que le record précédent. «On est assez surpris, ce n'est pas souvent qu'un bateau de 21 mètres peut faire cela, terminer deuxième», a réagi son skipper et propriétaire Jim Delegat.

Le super-maxi Scallywag (30 mètres), barré par l'homme d'affaires hongkongais Seng Huang Lee, a lui franchi la ligne d'arrivée deux minutes après Volvo 70 Giacomo.

Perpetual Loyal était parvenu à doubler en premier les fameuses Heads gardant l'entrée de la Baie de Sydney, d'où le départ avait été donné lundi.

Mais Wild Oats XI a ensuite rapidement pris les commandes dans la ruée vers le sud le long des côtes australiennes et semblait bien parti pour faire tomber lui-même son propre record.

Mais comme en 2015, la neuvième victoire s'est encore refusée au navire skippé par Mark Richards. Lors de la précédente édition, Wild Oats XI avait dû jeter l'éponge en raison d'une grand voile déchirée par des vents violents.

Cette fois, c'est une avarie de vérin hydraulique -le dispositif permettant d'ajuster l'angle de la quille pendulaire du bateau- au beau milieu du détroit de Bass qui a eu raison des ambitions du navire.

Bateau poussé

«C'était triste de les voir renoncer», a déclaré Bell, qui avait déjà gagné la régate en 2011 sur Investec Loyal. «Nous étions à moins d'un demi-mille d'eux quand nous avons vu le bateau gîter fortement et s'arrêter d'un coup.»

Le skipper dit avoir proposé par VHF son assistance à son concurrent: «Notre inquiétude était que Wild Oats ait un homme à la mer. Heureusement, personne n'a été blessé.»

Brad Kellet, un des responsables de Perpetual Loyal, a estimé que son bateau avait poussé Wild Oats au-delà de ses limites.

«Il fallait que l'un craque», a-t-il expliqué. «La météo n'était pas avec nous, elle était favorable à Wild Oats mais nous avons fait une super route, ce qui fait que quand Wild Oats a abandonné, nous avions une avance suffisante sur les 70 pieds et Scallywag.»

Autre atout de Perpetual Loyal: la moitié de son équipage avait remporté la précédente édition sur le voilier américain Comanche, absent cette année.

88 voiliers

Le reste de la flotte, qui était à la sortie de la Baie de Sydney de 88 voiliers, est attendue à Hobart dans les 24 à 48 heures.

Les conditions météorologiques quasi idéales cette année font que le nouveau record «sera très dur à battre», annonce John Markos, commandant du Cruising Yacht Club of Australia, co-organisateur de la régate.

Car la réputation et la légende de la Sydney-Hobart se sont surtout écrites lors de ses éditions tempétueuses, et parfois dramatiques: en 1998, six marins avaient trouvé la mort, 55 avaient été secourus et cinq bateaux avaient coulé lorsqu'une énorme dépression s'était abattue sur la flotte dans le détroit de Bass.

» (afp/nxp)