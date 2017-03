Sepp Brunner viré. Mais qui donc guidera Beat Feuz et Cie aux JO?

A peine la saison de Coupe du monde s’est-elle achevée qu’une grosse page s’est tournée du côté de Swiss-Ski. Exit en effet Sepp Brunner, entraîneur réputé des descendeurs, connu notamment pour avoir porté Beat Feuz et Sonja Nef vers des titres mondiaux durant son mandat. L’Autrichien de 58 ans, qui a bossé durant deux décennies pour la fédération, a été congédié pour avoir ouvertement critiqué ses pontes dans la presse alémanique. Selon lui, ceux-ci ont commis un impair en interdisant aux Américains de s’entraîner à Saint-Moritz avant les Mondiaux, brisant ainsi un «pacte» entre les deux pays qui permettait surtout aux Helvètes de dévaler les pentes «US» à chaque début de saison. En coulisses, il se murmure toutefois que les commentaires indélicats du coach ne seraient qu’un élément parmi plein d’autres qui justifieraient cette mise à l’écart. «Ce n’est effectivement pas la seule raison», a commenté le chef alpin Stéphane Cattin.

Déjà dans le viseur

Alors qu’à onze mois des Jeux olympiques de Pyeongchang (Corée du Sud), le grand public peut s’interroger sur le timing choisi pour mettre Brunner à la porte, Hugues Ansermoz n’est pour sa part pas davantage surpris que cela par cette issue. «Sepp est bien entendu un bon entraîneur, mais durant toutes ses années passées à Swiss-Ski, il était resté 200% autrichien, souligne l’actuel chef du centre national de performance de Brigue. Comprenez par-là qu’il ne s’est jamais impliqué dans le système helvétique, qu’il n’a jamais cherché à voir les jeunes, à les promouvoir. Personnellement, je ne l’ai jamais vu sur une course où il n’était pas obligé de se rendre… Pour tout dire, il a surtout bossé individuellement avec des athlètes confirmés comme Sonja ou Beat, mais son implication dans un projet collectif demeurait très faible. Preuve en est que rarement les jeunes ont réussi à sortir du lot sous sa houlette.»

Selon nos informations, le statut de Sepp Brunner avait déjà été plusieurs fois remis en question ces derniers hivers dans les hautes sphères, mais à chaque fois les résultats de ses poulains lui avaient finalement évité un passage sous la guillotine. Ce mois de mars 2017 a changé la donne. Et ce, bien que Beat Feuz soit devenu champion du monde de descente voici six semaines! «La décision que Stéphane Cattin et Thomas Stauffer (ndlr: respectivement chef alpin et chef du groupe masculin) ont prise est très courageuse, reprend Ansermoz, mais nous étions à mon sens obligés de passer par-là. Celle-ci va amener un souffle nouveau. Elle va également nous permettre de repartir du bon pied, de pouvoir enfin travailler sur de bonnes bases, sur le long terme et surtout tous ensemble dans la même direction.» Reste désormais «la» question de savoir qui occupera la tête du groupe vitesse pour partir à l’assaut des JO…

Morisod, une piste?

Forcément, le premier nom qui vient à l’esprit est celui du Valaisan Patrice Morisod, l’excellent coach ayant déjà occupé le poste et notamment «fait» Didier Cuche et Didier Défago, ainsi qu’obtenu du succès avec les Français (Adrien Théaux, Guillermo Fayed, David Poisson…). Mais maintenant qu’il est responsable des événements et des manifestations à la station de Grimentz-Zinal, «Titi» reviendra-t-il dans le giron de Swiss-Ski, huit ans après l’avoir quitté? «Pour moi, c’est plus que le candidat idéal, répond dans un sourire Hugues Ansermoz. Patrice serait parfait dans ce costume et ça collerait certainement très bien avec le groupe en place. Mais en a-t-il envie? Là, je ne peux pas vous répondre.» Contacté mardi, le principal intéressé nous a confié préférer attendre avant de s’exprimer sur le sujet.

On peut toutefois imaginer que le défi de bâtir une équipe affamée pour les JO ne lui ferait en tout cas pas peur. Son expérience parle pour lui. Le climat aussi, puisque hormis Feuz – et encore, il a assez de bouteille pour s’en remettre – les membres du groupe vitesse ne doivent pas être plus affectés que cela par le départ de Sepp Brunner. Tout juste ceux-ci souhaitent-ils que la fédération livre relativement rapidement l’identité de leur nouveau patron. A priori, celui-ci devrait être connu au plus tard durant la semaine des championnats de Suisse (4 au 9 avril). «Car il faut faire vite maintenant», confirme Hugues Ansermoz.

(TDG)