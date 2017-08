Sarah Höfflin se met à l’escalade pour grimper vers les sommets

Juste avant de s’asseoir sur une terrasse, à la promenade des Lavandières, Sarah Höfflin, spécialiste de slopestyle (*), est arrivée en pleine canicule, avec son sourire qui ne la quitte jamais et ses skis à double spatule sur l’épaule. Ce n’était pas pour aller surfer sur le Rhône et se faire tracter par un bateau, mais pour la photo. Les pieds dans l’eau, ses «twin-tips» (c’est le nom de ses planches qui lui permettent de skier dans les deux sens) appuyés sur un tronc d’arbre, l’image a fait sourire quelques badauds à l’heure de l’apéro.

«Bronzer, cela fait du bien à tout le monde, mais je dois vous avouer que lorsque la température dépasse les 30 degrés, je ne supporte pas trop la chaleur et la neige me manque!» De retour de Londres, où elle n’a jamais eu aussi chaud de sa vie, elle exagérait à peine ce jour-là, alors que ses vacances touchaient à sa fin. La nuit où l’air se fait rare, elle rêve déjà du portillon de départ et de ses figures de style où elle tourne comme une toupie sur la piste pour se retrouver sur le podium olympique. Dans son viseur, il y a forcément Pyeongchang, ses premiers JO, six mois pour se régler sur l’or d’hiver!

Pour la Genevoise de 26 ans, victorieuse du grand Globe de cristal ce printemps, l’été n’aura duré que de mai à la mi-juillet. Deux mois et demi durant lesquels elle a joint l’utile à l’agréable, sans ne rien laisser au hasard. Sa coupure avec la compétition a été plutôt active. «Durant cette période de pause, l’important est vraiment de rester en forme, alors on s’occupe en pratiquant du sport», sourit la championne. Outre le fitness, la course et la natation, elle s’est mise notamment à l’escalade, son autre passion. C’est en Haute-Savoie (à Sciez), où ses grands-parents possèdent une petite maison de vacances, qu’elle grimpe régulièrement. Plus précisément à la falaise du Pas-de-l’Ours, trente kilomètres plus loin. Au Biot, plus c’est haut, plus c’est beau!

«C’est mon copain Will qui m’a initiée l’an dernier à ce sport, explique l’athlète du Team Genève. Au départ, je n’ai pas trop mordu à l’hameçon, cela faisait mal aux mains et aux pieds. Mais petit à petit, j’y ai pris goût. Cela permet de travailler physiquement les bras, mais aussi le mental. L’escalade, assure la skieuse, c’est plus une question de concentration que de force.» Son petit ami, un Londonien, l’aide aussi beaucoup à rester zen en Coupe du monde, à prendre de la hauteur. «Comme un coach, il me pousse constamment, il me donne une énorme confiance en moi.» Chaque matin, quand le soleil frappe à sa fenêtre, elle lui sourit, avec deux à trois mélodies en tête et plein d’envies. Il y a de la détermination dans son sac à dos, tout est possible quand tu sais qui tu es. La voilà prête à renverser des montagnes!

Comme ont tendance à le répéter les sportifs qui brillent sur la glace ou la neige lorsque leur heure est venue, la saison hivernale se gagne souvent l’été. «Cela peut paraître bizarre, mais lorsqu’on est en compète, précise Sarah, on skie moins qu’en été à l’entraînement. Car l’hiver, on n’est jamais au même endroit et on perd beaucoup de temps à attendre notre tour. Il n’y a que deux runs et on ne présente que des figures que l’on connaît. En ce qui me concerne, j’ai besoin de plus de temps pour en ajouter d’autres à mon programme. L’été est fait pour ça, pour progresser et élever son niveau. L’hiver, c’est plus compliqué.»

C’est à Bispingen, au nord de l’Allemagne, à la mi-juillet, que Sarah Höfflin a rejoint ses camarades de l’équipe de Suisse. Durant une semaine dans un dôme enneigé artificiellement. Avant d’enchaîner avec un stage sur le glacier de Saas-Fee. Ce, juste avant le premier rendez-vous en Coupe du monde, les 26 et 27 août à Cardrona, en Nouvelle-Zélande. Déjà…

Dans ces îles du Pacifique, là-bas au bout du monde, d’où est originaire sa mère, la Genevoise de Plainpalais se sent un peu comme chez elle. N’y a-t-elle pas passé neuf mois en 2016 sac au dos? Une aventure mémorable pour cette fille qui était en convalescence après une opération à un genou. «Cette année-là, j’ai passé de l’hiver européen à celui de l’hémisphère Sud avant de revenir sur notre continent, se souvient-elle. De coup, cela faisait deux ans que je n’avais plus eu un vrai été. C’est aussi sympa de vivre ça!»

Cela s’appelle reculer avant de mieux sauter. Comme de boire une bière ou un café au bord du Rhône, sur la promenade des Lavandières, un mois de juin sous la canicule…

* Le slopestyle est l’une des épreuves les plus populaires des Winter X Games et fait partie des disciplines olympiques depuis les Jeux d’hiver 2014 à Sotchi. Il s’agit d’effectuer des figures aussi acrobatiques que possible avec des skis spéciaux à double spatule, sur une piste de descente spécialement aménagée.

Un plaisir estival? «Jouer au golf ou manger une glace sur une terrasse, au bord du lac»

Quel est votre plaisir estival?

Combiner le ski avec les petits plaisirs de l’été, où on est plus décontracté. C’est aussi, durant l’entraînement, de se lever tôt pour profiter des conditions sur un glacier où le matin il fait moins chaud. D’aller marcher ou jouer au golf l’après-midi. Ou alors, manger une glace sur une terrasse, au bord du lac.

Quel est votre plaisir hivernal?

L’hiver reste, malgré tout, ma saison préférée, où j’ai découvert, depuis peu, la randonnée. C’est un plaisir de pouvoir s’écarter des stations, d’avoir le sentiment d’être seul au monde, loin de tout.

Quel est votre lieu préféré en été?

J’essaie de trouver du positif partout où je vais. J’aime bien découvrir des lieux différents, surtout en Europe.

Quel est votre lieu préféré en hiver?

Comme l’été, je n’ai pas vraiment un endroit favori. Mais s’il faut en choisir un, je dirais Saas-Fee; c’est en Suisse, c’est sympa et il y a plein de choses à faire, même l’été.

Quel est votre plat préféré en été?

J’aime bien la paella, un carpaccio ou un bon morceau de bœuf. Mais cela peut être aussi une bonne salade rafraîchissante.

Quel est votre plat préféré l’hiver?

Une raclette, sans hésiter. Ou alors une fondue ou une tartiflette.

Quelle est votre galère estivale?

Les grosses chaleurs!

Quelle est votre galère hivernale?

Le grand froid!

Quel est votre plus beau souvenir estival?

La Nouvelle-Zélande. En 2016, j’étais toute seule à voyager au bout du monde, comme dans un rêve. C’est un endroit incroyable. Là-bas, j’ai acheté ma première voiture et j’en ai profité pour rencontrer des potes. Je vivais chez une dame qui avait un fils du même âge que moi. C’est devenu un ami. Cela reste un souvenir inoubliable.

Et votre plus beau souvenir hivernal?

J’en ai trois. Ma première saison à Tignes, où je me levais tous les matins au 10e étage avec une vue imprenable sur la station. La deuxième année où j’ai commencé la compétition de manière professionnelle et la troisième, fabuleuse, avec le Globe de cristal. C.MA. (TDG)