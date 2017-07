Sandy Maendly: «On a toutes vraiment mal dormi cette nuit!»

Comme Ramona Bachmann, la star de l’équipe de Suisse, au coup de sifflet final, elle s’est pris la tête entre les bras, restant longtemps incrédule après ce gros coup de massue. Le ciel lui est tombé sur la tête. Comme Gaëlle Thalmann, qui a compté un troupeau de moutons avant de rejoindre les bras de Morphée, elle n’a pas vraiment fermé l’œil de la nuit, ou alors en se réveillant toutes les heures. A l’instar de la portière des Suissesses, inconsolable après sa faute de main, elle a revu en boucle ce ballon lui glisser entre les doigts et ce but de l’habile Camille Abily, qui n’aurait jamais dû arriver. Un cadeau tombé du ciel pour les Françaises qui a privé les Suissesses d’un quart de finale de cet Euro aux Pays-Bas. «Oui, on a toutes vraiment mal dormi!» Sandy Maendly, qui se trouvait dans la cabine de commentateur de la RTS, a cru, elle aussi, à un exploit face à une équipe tricolore longtemps au bord du précipice. «Les joueuses que j’ai croisées à la fin du match étaient, vous vous en doutez bien, toutes abattues, conscientes d’avoir laissé passer une grosse occasion, de n’avoir pas pu jouer le coup à fond», relate l’ex-internationale genevoise, consultante pour la chaîne publique romande lors de cette compétition batave.

«Toutes les cartes en main»

Mais voilà, la réussite de la tête de Crnogorcevic à la 19e n’aura pas suffi. Alors que le scénario catastrophe se dessinait pour les joueuses de l’Hexagone, quelle terrible désillusion pour un groupe bien discipliné et solidaire qui avait idéalement entamé cette partie décisive, bénéficiant, en plus, de l’expulsion rapide (17e) d’Eve Périsset. «Je pense qu’après vingt minutes, nous avions toutes les cartes en main pour bien faire avec cette impression que tout semblait sourire à la Suisse. Et puis, regrette la gamine de la Servette, il y a eu ce coup du sort qui est venu tout gâcher. Gaëlle Thalmann, que je connais bien, ne méritait pas de sortir de cet Euro avec un tel souvenir. Jusque-là, et pas seulement mercredi, elle avait été parfaite dans ce tournoi. Les Françaises, surtout en seconde période, s’étaient montrées inoffensives devant sa cage; il n’y avait que sur ce genre de situation, sur une balle arrêtée, que la France pouvait s’en sortir!»

Alors que les Bleues, qui restent sur 15 matches sans défaite, en découdront avec l’Angleterre dimanche à Deventer, la page est désormais tournée pour des Suissesses qui sont rentrées ce jeudi avec de gros regrets dans leurs bagages. Surtout ce premier match perdu face à l’Autriche (1-0), la semaine dernière, que les Suissesses ont traîné comme un boulet. «Comme tout le monde le sait, une mauvaise entrée dans un tournoi conditionne passablement le reste de la compétition, soupire Sandy Maendly. Et c’est dommage, car si on s’attendait à une rencontre plus difficile au niveau de l’agressivité contre ces Autrichiennes, cela n’a pas vraiment été le cas et on peut nourrir de gros regrets avec ce mauvais début de match.»

Non à l’équipe de Suisse

Les protégées de Martina Voss-Tecklenburg ont payé au prix fort leur unique mi-temps ratée alors qu’elles avaient le rôle de favorites. A elles de retenir la leçon pour la prochaine campagne: la Coupe du monde 2019, qui aura lieu en France. Les éliminatoires vont bientôt commencer avec, comme plus sérieux contradicteurs, la Pologne et l’Ecosse. Si Lara Dickenmann et Ramona Bachmann vont poursuivre l’aventure, cela ne devrait pas être le cas de la Genevoise Caroline Abbé ni de Martina Moser et Vanessa Bürki, qui vont probablement laisser leur place. Sandy Maendly, qui compte 67 sélections (12 buts), a également renoncé au tricot national. «Cela fait un an, lors des qualifications pour cet Euro, que j’ai décidé de prendre ma retraite internationale», explique cette attaquante de 29 ans qui ne se sentait pas trop à l’aise et en confiance dans ce groupe.

Bientôt le Real de Madrid!

Auteure du doublé coupe-championnat avec Neukirch cette saison, celle qui a remporté notamment le scudetto avec Calcio Vérone en 2015 a été contrainte de se retrouver un club après la faillite du club thurgovien. C’est finalement en Espagne que l’ex-junior du Grand-Lancy et du Signal Bernex va rebondir. «Je vais commencer une nouvelle expérience à Madrid, se réjouit la Suissesse. Je voulais me lancer un nouveau challenge, découvrir une nouvelle langue et une nouvelle culture. Et c’est un bel endroit pour rejoindre un championnat qui a de plus en plus de visibilité. Ce n’est pas encore le Real, mais il est fort probable qu’on intègre cette structure. Je suis impatiente que cela se réalise.»

Président du club de la Maison Blanche, Florentino Pérez a déjà annoncé que sa nouvelle section féminine sera créditée d’un budget de 15 millions d’euros dès la première année et qu’il entend faire de cette équipe – qu’il confierait à l’ancienne sélectionneuse de l’Allemagne Silvia Neid – «la plus enviée du football féminin en Europe». De là à ce qu’il réussisse à convaincre Ramona Bachmann de quitter Chelsea, qu’elle a rejoint en décembre 2016? En attendant, Sandy Maendly va terminer l’Euro au micro, avec la RTS jusqu’en finale…

(TDG)