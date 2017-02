Roger Federer fera des heures sup à Bâle. Et jusqu’à Tokyo?

Un jour peut-être coiffera-t-il la casquette – forcément estampillée «RF» – de directeur de tournoi, mais ce n’est pas pour tout de suite. Ni pour demain. Non, Roger Federer tient décidément trop bien la raquette en main pour se résoudre à la ranger dans l’immédiat. Et que les amoureux du beau jeu et de l’élégance se rassurent, il va la brandir encore un bon petit moment, au moins durant trois saisons, à en croire le contrat portant jusqu’à la fin de 2019 qu’il a paraphé mardi avec les Swiss Indoors de Bâle, tournoi dont il a déjà coiffé la couronne à sept reprises (2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014 et 2015).

Lui qui a toujours affirmé ne pas avoir bossé comme un dingue l’an dernier pour ne revenir que l’espace de six mois semble bel et bien reparti pour un (long) tour. A condition que son physique tienne, bien entendu! Si tel est le cas, le «Maître» bataillera donc au minimum jusqu’à ses 38 printemps sur les courts; difficile de faire mieux comme nouvelle pour poursuivre la semaine. Ce d’autant plus qu’elle renforce encore davantage l’idée que l’intéressé puisse étendre sa carrière majuscule jusqu’aux Jeux olympiques 2020, à Tokyo.

Un forfait à oublier

Comment en effet ne pas croire, si aucun grain de sable ne vient se nicher dans ses articulations, que l’homme aux 18 titres du Grand Chelem ne tentera pas d’aller batailler au Japon, au milieu du grand raout du CIO? Sur ce continent asiatique où il est une icône – comme partout ailleurs, direz-vous… – l’Helvète pourrait s’offrir un ultime tour de bal, histoire de prendre un merveilleux bain de foule et d’effacer la douleur qu’a été à son cœur son forfait sur blessure pour les JO de Rio l’été dernier. Vu d’ici, trois ans et demi, ça peut paraître bien loin, mais après tout «RF» ne distille-t-il pas son tennis de rêve depuis deux décennies sur le circuit ATP? Alors autant en «reprendre» pour quelques mois! Surtout si c’est dans le but de prendre part à l’événement quadriennal auquel il a toujours été très attaché.

Et une chose est sûre: personne – pas même ceux qui ont si souvent osé lui reprocher de jouer encore – n’y trouverait à redire aujourd’hui, tant son triomphe à l’Open d’Australie a apporté la preuve que le tennis avec (ou sans) lui n’est pas le même sport. Il a suffi d’une quinzaine de rêve passée à Melbourne pour que Roger Federer, par sa classe, son talent et son abnégation sans pareil, ne valide définitivement son statut de joueur hors norme. De légende.

«Un coup de chance»

Plus que jamais, les Swiss Indoors peuvent se frotter les mains d’être les premiers à avoir acquis la certitude de pouvoir compter durant trois ans sur ses services. «Nous sommes bien conscients d’être des privilégiés», reconnaît d’ailleurs leur grand patron, Roger Brennwald. Le futur septuagénaire, qui dut voici trois ans mener d’âpres négociations avec l’entourage de son réputé camarade rhénan, ne peut que se réjouir de ce qu’il qualifie de «coup de chance». A la base, il pensait en effet ne pouvoir prolonger que d’une année le contrat liant les deux parties. Le clan Federer a de lui-même vu triple, et ce pour le plus grand bonheur de Brennwald, qui avait pu pleinement mesurer le poids de l’absence du joueur l’automne passé, lorsque son tournoi – bien qu’en partie sauvé par la présence de Juan Martin Del Potro et de Stan Wawrinka – a connu une chute de ses affluences.

En octobre prochain (du 23 au 29), comme lors des deux années qui suivront, la Halle Saint-Jacques pourra donc à nouveau faire le plein et se draper de banderoles et de casquettes aux initiales du héros des lieux. Sans doute que son retour s’accompagnera de sa cohorte de fidèles que l’on croise dans tous les tournois du monde. L’ancien No 1 mondial se réjouit déjà de les retrouver sur ses terres! «L’attente sera longue jusqu’à l’automne, mais jouer à Bâle, devant mon public, est à chaque fois l’un des moments importants de ma saison», avoue-t-il.

Et sur les bords du Rhin, personne n’a oublié que la dernière fois que Roger Federer est apparu aux Swiss Indoors, c’était pour mater un certain… Rafael Nadal en finale (6-3, 5-7, 6-3). Comme un prélude à un autre face-à-face de «monstres», autrement plus fou, disputé quinze mois plus tard en Australie. L’un de ces duels qui entrent dans l’histoire et ancrent leurs acteurs – et encore plus leur vainqueur – dans la légende.

Il fait bon avoir 35 ans. Il fera peut-être bon en avoir 38 aussi. Voire 39, la cérémonie de clôture des JO nippons étant agendée le 9 août 2020, au lendemain de l’anniversaire du «Maître». Les légendes sont bien éternelles.

(TDG)