Renvoyé à l’âge de bronze, Usain Bolt a perdu son dernier défi

L’impossible s’est donc produit. L’inconcevable, l’inimaginable. Samedi, au crépuscule d’une fabuleuse carrière, Usain Bolt, invaincu en grands championnats depuis 2008 et son premier triomphe olympique à Pékin, est tombé de son piédestal, là où le monde de ses thuriféraires attendait de lui un dernier prodige, une sortie de scène en «grandes pompes» - le génie du sprint chausse du 47 mais il s’est brusquement retrouvé dans ses petits souliers!

Londres de choc est considérable, la stupéfaction abyssale. Tout un stade, qui avait retenu son souffle pour accompagner l’idole dans son ultime (con) quête, s’est arrêté de respirer. Une apoplexie collective et douloureuse. Rendue à sa condition humaine, la légende autoproclamée a subi la loi de Justin Gatlin, 35 ans, dont quatre années passées en pénitence. Un ancien dopé notoire qui ruine les adieux glorieux d’un champion à la vertueuse réputation. Un vilain canard qui vole dans les plumes de la blanche colombe, le crime de lèse-majesté en devient pour beaucoup odieux, insupportable. Alors la foule a brisé les chaînes de son incrédulité. Elle a grondé et houspillé l’indécent. L’opprobre pour le nouveau champion, déjà titré douze ans plus tôt à Göteborg, un champion conspué auquel on ne pardonne rien. La gloire éternelle pour le roi détrôné, auquel on voue une admiration proche de la déification. «Ce qui est arrivé est juste irréel, surréaliste», confiera Gatlin sous le coup de l’émotion. Lui aussi est médusé.

«J’aurai voulu faire mieux»

Dans cette grand-messe orchestrée comme un spectacle de foire, l’acte final a déjoué le scénario établi, le héros a perdu son texte. Pas de souffleur providentiel pour lui rappeler le mode d’emploi. Pas de happy end en bout de piste. Dans l’esprit de Bolt, tout était pourtant écrit d’avance. Le Jamaïcain aux huit sacres olympiques et aux onze titres mondiaux n’a pas son pareil pour célébrer et glorifier son propre talent.

«J’imagine déjà la une des journaux, pérorait-il à la veille d’entrer en scène. Bolt finit invaincu. Il a été inarrêtable et imbattable». Le titre est mauvais, le papier bon à jeter à la poubelle. La prophétie n’a pas résisté à l’usure du temps, à la lente érosion d’un champion en phase de décélération depuis son phénoménal record du monde (9’’58) de Berlin, en… 2009. «Je pense que je vais m’arrêter là, avait-il dit à l’époque. Mon but, ce n’est pas de battre des records, mais de gagner des titres». Durant deux saisons mythiques, il a fait les deux. Puis il n’a fait «que» gagner, magistralement. Et il a fini par perdre, dignement, en esquissant furtivement un geste de colère avant de se dédier à son public. «J’ai fait ce que j’ai pu, comme toujours. Mais pour lui, je suis déçu de ne pas avoir pu faire mieux», avouera-t-il.

Aussi choquante soit-elle, sa défaite n’en est pas pour autant si stupéfiante que ça. Il existait des signes avant-coureurs que l’assurance du matamore - «le doute ne me traverse jamais l’esprit» - ne pouvait pas masquer. Cette saison encore, le roi fainéant avait un peu traîné les pieds. Le régime «nuggets-bamboula» n’est pas une cure de jouvence. Une tournée d’adieux poussive, juste bonne à collecter quelques gros cachets et à s’imprégner de la ferveur populaire, n’est pas un gage de préparation optimale. Bolt a travaillé dans l’ombre et dans le refus de s’exposer à ses rivaux. A Londres, le masque est tombé et les faux-fuyants n’ont pas suffi à le maintenir devant la mêlée. Non, quand il a cafouillé son départ en série, ce n’était pas la faute des starting-blocks. «Les pires dans ma carrière», s’est-il offusqué avant de confesser: «mais je me fais vieux.»

Gatlin fait la sourde oreille

En finale, le crack jamaïcain a craqué, à nouveau trahi par une mise en train catastrophique. «Mon départ m’a tué. C’était dur, j’étais un peu stressé.» C’est là son premier aveu de faiblesse. C’est dans ces premiers instants qu’il a perdu la course, car Bolt n’a jamais pu produire sa formidable accélération qui lui a longtemps permis de réparer ses défauts d’allumage et de prendre de vitesse tous ses adversaires. A l’arrivée, son chrono (3e en 9’’95) l’a renvoyé à l’âge de bronze, lui le chercheur d’or invétéré. Son successeur est son meilleur dauphin, un «pestiféré» canonique qui, à son corps défendant, nous ramène aux années de cendres d’un sprint mondial alors pourri par la testostérone. Justin Gatlin a payé pour ses fautes, mais sera-t-il condamné à vie à subir les huées du public? Samedi, le pénitent au triste visage a versé des larmes sur la piste du stade olympique, là où, en 2012, il était revenu aux affaires (3e) après ses quatre années de suspension. A l’époque, Bolt paradait et on l’avait laissé en paix. Depuis, il s’était à chaque fois glissé dans son sillage, jusqu’à le frôler, battu d’un centième il y a deux ans aux Mondiaux de Pékin.

Sa victoire en 9’’92, devant son jeune compatriote Christian Coleman (9’’94), a-t-elle le goût de la revanche? «Non, je dois trop à Usain Bolt pour nourrir un tel sentiment. Comme tout le monde, il m’a inspiré, il m’a poussé à devenir meilleur. Il me respecte, il a été l’un des premiers à me féliciter, à me dire que je méritais mon titre.» Et la bronca de la foule? «J’ai fait la sourde oreille. J’ai mes supporters, ce sont eux qui comptent pour moi», a répondu l’Américain.

Pendant ce temps-là, Usain Bolt rendait hommage au stade qui s’était vidé. Dans la nuit, la «Foudre» a encore tiré quelques flèches. Samedi prochain, il se remettra à viser un douzième titre, celui du relais 4 x 100 m. Puis, à 30 ans, il tirera sa révérence. Son T-shirt ne ment pas, il sera «toujours le plus rapide». (TDG)