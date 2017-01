Pas de fleur de dernière minute pour le «Maître»

Il n'y a pas eu une fleur de dernière minute offerte à Roger Federer par les organisateurs de l'Open d'Australie. Ils ont respecté scrupuleusement le classement ATP pour établir leurs têtes de série.

Roger Federer est donc classé tête de série no 17 de cet Open d'Australie 2017 qui débutera lundi à Melbourne. Ce rang ne le «protège» pas d'un éventuel troisième tour contre Rafael Nadal (no 9).

Ses autres adversaires potentiels à ce stade de la compétition seront Tomas Berdych (no 10), David Goffin (no 11), Jo-Wilfried Tsonga (no 12), Roberto Bautista Agut (no 13), Nick Kyrgios (no 14), Grigor Dimitrov (no 15) et Lucas Pouille (no 16). Stan Wawrinka est, pour sa part, classé tête de série no 4. Sa route pourrait croiser celle de Roger Federer en huitième de finale.

Dans le simple dames, Timea Bacsinszky bénéficie des forfaits de Madison Keys (WTA 8), Petra Kvitova (WTA 11) et Victoria Azarenka (WTA 13) pour gagner trois rangs. La Lausannoise sera classée tête de série no 12. (ats/nxp)