Paris va décrocher les JO. Avec un budget crédible?

Paris est seule en lice pour décrocher l’organisation des Jeux olympiques de 2024. La capitale française n’avait plus qu’une seule rivale, Los Angeles. Or celle-ci vient de conclure un accord avec le Comité olympique international (CIO) aux termes duquel le comité d’organisation des JO de la métropole californienne recevra 1,8 milliard de dollars (1,52 milliard d’euros, 1,7 milliard de francs) de contribution aux Jeux olympiques de 2028. Dès lors, la Cité des Anges cède sa place à Paris pour 2024, étant certaine de mettre sur pied les JO de 2028. Juridiquement, la désignation officielle interviendra le 13 septembre à Lima, au Pérou. Mais cela ne sera qu’une formalité après le retrait californien.

Le comité d’organisation des JO parisiens a établi son budget: 6,6 milliards d’euros (7,52 milliards de francs) en tout. Le financement des Jeux en eux-mêmes (3,6 milliards d’euros) – l’installation des sites temporaires, l’hébergement et la restauration – n’engagera aucun fonds public français et sera assumé par la contribution du CIO (1,5 milliard d’euros), la billetterie (1,1 milliard) et les sponsors des JO (1 milliard).

Les installations qui resteront à demeure après les Jeux olympiques, représentant un montant de 3 milliards d’euros, seront financées pour moitié par le secteur privé. Le solde (1,5 milliard) sera supporté par l’Etat français (1 milliard), la Ville de Paris (145 millions), la Région Ile-de-France (145 millions) et les diverses collectivités territoriales concernées. A noter que si les épreuves se dérouleront à Paris et dans sa proche banlieue, les compétitions nautiques, elles, auront Marseille pour cadre.

Le montant de ce budget, 6,6 milliards, semble modeste par rapport au coût final des JO de Pékin (30 milliards d’euros), de Londres (10,9 milliards) et de Sotchi (Russie), détenteur du record avec 37 milliards d’euros. A-t-il été sous-évalué de façon à ne pas susciter l’ire des contribuables français? Les dirigeants parisiens le contestent et mettent dans la balance les gains induits par les JO, la construction de 4000 logements dans le département, dit «socialement sensible», de Seine-Saint-Denis et la création de 247 000 emplois. Le Centre de droit et d’économie du sport de Limoges estime ces retombées économiques entre 5,3 et 10,7 milliards d’euros.

A cette vision optimiste s’oppose celle du collectif Non aux JO 2014 à Paris, proche du mouvement altermondialiste Attac; à son avis, le budget des organisateurs n’est pas crédible dans la mesure où d’importants postes, tel celui de la sécurité, n’ont pas été pris en compte. Il a lancé une pétition en ligne qui, mardi après-midi, était revêtue de 23 217 signatures.

(TDG)