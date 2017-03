Noémi Girardet a un peu reculé pour mieux replonger vers Tokyo

Vous est-il déjà arrivé de vous passer durant plusieurs jours de votre smartphone ou de votre tablette? De ne pas lire de journaux, d’oublier Twitter et Facebook, et de laisser de côté vos courriels durant des semaines? Ou encore de ne pas allumer votre télévision pendant des mois ou votre ordinateur? En un mot, de vous couper du monde?

Même si elle n’est pas allée aussi loin, Noémi Girardet a réussi un autre exploit. La nageuse de Lancy s’est accordé deux mois et demi de pause; en s’éloignant de sa piscine. Plus de traversée, rien ou presque. Elle qui alignait les bassins comme un métronome s’est-elle retrouvée dans un bassin plein de doutes, en eau trouble?

Aucune décompression

Rien de tout cela, elle a juste éprouvé, après les JO de Rio, le besoin de souffler, de reculer. Pour mieux sauter et replonger. «Non, ce n’était ni une décompression ni une dépression, explique cette spécialiste du 100 et du 200 m libre. Mais j’ai commencé des cours pour devenir infirmière et c’est un métier qui me plaît bien.» Une blouse blanche, une parenthèse, une bouffée d’oxygène. Si un stage pratique est bientôt prévu dans un établissement médical à Onex, l’envie et la motivation n’ont jamais quitté Noémi Girardet. Pour elle, natation rimera toujours avec passion.

Même si ses journées sont plus longues, la Genevoise a fini par se remettre à l’eau. «C’est aussi important pour la tête de se changer les idées, d’avoir autre chose à côté de mon sport», explique cette fille de 22 ans qui assure nager toujours en plein bonheur, vers des objectifs tout aussi primordiaux, mais plus lointains. A l’horizon, il y a l’Empire du Soleil levant, Tokyo, une nouvelle aventure olympique. Dans trois ans déjà…

Sept mois après les Jeux au Brésil, Noémi Girardet n’a pas encore eu le temps d’apprendre le japonais, mais elle compte «clairement» mettre tous les atouts de son côté pour goûter à nouveau à l’esprit olympique. «Il suffira de dire bonjour, au revoir et merci», sourit-elle. Celle qui découvrait ce grand événement en Amérique du Sud est revenue avec plein d’images inoubliables de son expédition à Copacabana. Elle sait cependant que le chemin jusqu’en Asie est encore long. «Il reste beaucoup de travail, à moi de prendre un an après l’autre, pour y parvenir.»

De longues journées

Métro, dans l’eau, dodo: la Genevoise est prête pour de nouveaux sacrifices. «Avec les cours durant la journée et l’entraînement le soir, je ne vais pas m’ennuyer, mais avec un peu de courage et en prenant du plaisir, c’est plus facile», renchérit Noémi. Qui continue de respirer la joie de vivre après avoir retrouvé la compétition la semaine dernière, lors des championnats suisses en grand bassin. Contrairement aux Genevois Alexandre Haldemann et Jérémy Desplanches – qui se trouvaient avec elle aux Jeux en août – ou Nils Liess, grand vainqueur de ces joutes nationales (trois titres de champion, un record suisse sur 200 m papillon), l’ancienne junior de Nyon n’a toutefois pas goûté à une médaille d’or. Juste à de l’argent sur 200 m libre, du bronze sur 100 m libre, 50 m et 100 m papillon. «Cela n’a pas vraiment fonctionné comme je l’entendais, reconnaît-elle, mais si je n’ai pas atteint les minima pour les Mondiaux de Budapest (ndlr: comme Ugolkova – 11 x en or à Genève –, van Berkel, Liess et Desplanches) et comme il n’y aura en principe pas de relais (ndlr: Danielle Villars était absente à Genève), je devrai participer aux Universiades, au mois d’août, à Taipei.»

D’ici là, la future infirmière va devoir soigner les détails pour se couper du monde et mieux sauter avant de replonger sur Tokyo. En alignant les bassins, comme un métronome…

(TDG)