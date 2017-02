Mbappé a conquis les Anglais

On savait le garçon pétri de talent. Ce qu’on en avait vu jusque-là ainsi que les alertes de nos confrères français n’avaient pas manqué de nous le confirmer. Kylian Mbappé, le jeune attaquant de l’AS Monaco, a bien un «truc» en plus, un véritable talent à même de l’emmener très haut. A condition, bien sûr, qu’il garde la tête sur les épaules et qu’il continue sur le rythme de fou qui est le sien actuellement. Un rythme qui lui vaut déjà les comparaisons avec son glorieux prédécesseur Thierry Henry.

Mardi soir, les Anglais – qui ont bien connu «Titi», une légende d’Arsenal – en ont à leur tour pris plein les yeux avec Mbappé (né le 20 décembre… 1998!).

Buteur en Ligue des champions contre Manchester City et auteur d’une prestation très aboutie, le champion d’Europe des M19 a épaté les médias d’outre-Manche.

«Il est au-dessus de Henry au même âge, écrit le Daily Mail. C’est dur d’imaginer à quel point il sera bon lorsqu’il aura 20 ans. Cet été, il y aura la queue pour s’attacher ses services.» Le Times a également été séduit: «Mbappé a déstabilisé Stones et ridiculisé Otamendi.»

Originaire du Cameroun mais né à Paris cinq mois après le titre mondial des «Bleus», le joyau de la Principauté semble destiné à finir en équipe de France. Et peut-être bien plus vite qu’on ne le croit, à entendre l’international Bacary Sagna, qui l’a eu en face de lui mardi: «S’il continue à bosser, il atteindra la sélection dans pas longtemps.»

Thierry Henry n’a rien caché non plus de ses sentiments. «Kylian a la tête sur les épaules, du talent, les dribbles, le sens de la passe et du but… Mais il ne faut pas l’appeler le «nouvel Untel». Il doit être lui, le meilleur qu’il peut être.» C’est bien parti!

(TDG)