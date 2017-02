Lea Sprunger cultive l'art du rebond avec classe

Désillusionnée par son élimination en série du 400 m haies aux JO de Rio, la Vaudoise a entamé l’année sur des bases élevées. C’est le moins qu’on puisse écrire. Nous l’avions laissée en plein dépit et en plein désarroi au sortir du meeting d’Athletissima qui n’avait pas répondu à son attente. Et si le doute était, malgré tout, un bon moteur pour avancer dans une carrière qui ne saurait se résumer à ce mois doute écrivions-nous.

Nous avons retrouvé la Ginginoise rendue à elle-même et à ses ambitions. 2016 a été une année chargée pour moi et j’ai eu un peu de difficulté à retourner au travail (rire). J’ai dû m’assigner de nouveaux objectifs, reprendre le fil de ma carrière.» Elle avait remporté le bronze (400 m haies) en juillet à Amsterdam, une médaille conquise de haute lutte. «Ces hauts et ces bas font partie du métier, lâche-t-elle avec une lucidité mêlée de fatalisme.

Concentrée prioritairement sur le 400 m haies et le 400 m, la cadette des Sprunger a montré sa force intérieure, dans tous les sens du terme. Le 5 février, à Macolin, elle a signé le meilleur chrono de l’année dur 400 m en 51’’46, s’approchant à 0’’05 du record de Suisse établi par Anita Protti en 1991. Ce temps la propulse de facto dans le rôle de favorite sur cette discipline aux Européens de Belgrade (3 au 5 mars).

Vous avez dit: j’ai progressé en vitesse, en force et en endurance? «Oui, je l’ai fait», rigole-t-elle. «Un peu de force, pas trop, je n’en ai pas besoin de beaucoup. Mais oui, j’ai progressé en vitesse et en endurance. Ma marge n’est pas illimitée. Elle est même courte dans tous les domaines. Un jour ça va être fini. J’en ai conscience. Il s’agira alors de stabiliser, d’optimiser.» Lea Sprunger ne fait pas les choses à moitié, sauf en athlétisme et, pour attester de l’excellence de sa forme, elle a «claqué» un chrono de 22’’98 sur 200 m aux championnats de Suisse, dimanche dernier à Macolin. Elle a précédé Sarah Atcho.

La sociétaire du Lausanne-Sport a été créditée d’un temps de 23’’51. En demi-finale, elle avait mis a mal le record de Suisse espoirs (M 23) en 23’’50. Un titre pour Sprunger assorti du meilleur temps européen, le 8e au plan mondial, cet hiver mais le record national reste toujours la propriété de Mireille Donders (22’’96), établi en 1998.

Lea Sprunger provoque une saine émulation, plongeant littéralement le sprint prolongé féminin en ébullition. Sur 400 m, Yasmin Giger accompagnera Lea Sprunger et Sarah Atcho également en lice sur 60 m. Aux nationaux, la Thurgovienne, encore cadette, licenciée au club d’Amriswil-Athletics, s’est assuré le titre national élite en 53’’93, à l’âge de 17 ans et trois mois. «Trois athlètes ont obtenu les minima sur cette distance. C’est chouette, ça entraîne tout le monde à se dépasser. Pour moi, il s’agit d’évoluer à mon niveau. Sarah, je la connais bien, je la côtoie tous les jours. Yasmin je la découvre. Nous n’avons encore jamais disputé de compétition ensemble.»

Le souvenir de Belgrade

Belgrade rappelle un bon souvenir à Lea Sprunger: «En 2007, à l’occasion du FOJE (Festival olympique de la jeunesse européenne), mon premier meeting international, nous avions gagné le 4 x 100.» En l’occurrence, Lea tiendra un rôle de prétendante. «L’an passé, j’avais aussi un rôle de candidates aux médailles.» Reste à savoir qui du favori ou de l’opposition ressentira la plus la pression, le stress? A défaut de médailles, Lea recevra de toute façon des fleurs. Le dimanche 5 mars, elle fêtera ses 27 ans.

Ellen Sprunger (30 ans) constate avec plaisir que l’athlétisme suisse se porte bien. A Macolin, elle a fait sien l’or sur 60 m haies en 8’’54. Elle a terminé à 2 centièmes de son record. «Je ne vais pas faire la fine bouche», a déclaré l’heptathlète qui prendra part en mars à un stage en Afrique du Sud. A la fin de la saison, Ellen tirera sa révérence. (TDG)