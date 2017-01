LeBron James et Kyrie Irving relancent Cleveland

Deux jours après leur défaite à domicile contre Chicago (106-94), les Cleveland Cavaliers ont rebondi en s'imposant 116 à 108 à Brooklyn grâce à leurs stars LeBron James et Kyrie Irving.

Les champions NBA en titre ont décroché leur 27e victoire de la saison et ont consolidé leur statut de leader à l'Est, mais ils se sont fait peur face à la plus mauvaise équipe de leur conférence (8 v-27 d) dans le courant de la 4e et dernière période.

Alors qu'ils comptaient 24 points d'avance (79-55) à moins de quatre minutes de la fin du 3e tiers-temps, ils ont laissé les Nets revenir à six points en début de la dernière période (86-80). Ils ont repris le large, avant une dernière frayeur en fin de match où Brooklyn est revenu à sept longueurs (113-106).

Mais la puissance de feu du "Big Three" reconstitué a fait la différence. "King James" a marqué 36 points, Irving, forfait lors des trois précédents matches en raison d'une contracture à une cuisse, a ajouté 32 points, et Kevin Love, victime d'une intoxication alimentaire le soir du Réveillon, a fini la rencontre avec 17 points et 13 rebonds. Quand son "Big Three" évolue à ce niveau, Cleveland est sans rival: les Cavaliers se sont toujours imposés quand ses trois stars totalisent au moins 80 points. (afp/nxp)