Est-ce une hérésie, pour ne pas dire un crime, de considérer l’arrivée de Wesley Sneijder à l’OGC Nice comme étant le vrai «gros» transfert de l’été en France?

A l’heure où l’on s’est vu abreuvé jusqu’à plus soif par le pompeux feuilleton qui s’est joué autour de Neymar, on ne se fera pas que des amis en pensant ainsi, mais on ne va pas se gêner. Eh oui, en attirant le Batave dans leur nid, les Aiglons ont signé un coup magistral.

A 33 ans et après son divorce d’avec Galatasaray, celui qui aurait pu et dû remporter le Ballon d’or 2010 est revanchard. Ses qualités techniques ont tout pour illuminer le groupe de Lucien Favre, passablement redessiné par rapport à la saison dernière.

Et bonne nouvelle pour le Vaudois, l’ex-milieu de l’Inter a abattu la carte de l’humilité et de l’ambition durant sa première conférence de presse niçoise: «Seule l’équipe compte pour moi. L’état d’esprit est un élément très important. Je veux évoluer dans un team qui aime et veut jouer au foot. Ici, je vois un collectif heureux de jouer. Et on ne réussit qu’en équipe…»

Habitué à la pression, le finaliste de la Coupe du monde 2010, vainqueur de la Ligue des champions cette année-là, a envie de propulser le «Gym» en C1. «Nous aurons notre chance en barrages contre Naples, souligne-t-il. Ça, j’essaie déjà de l’expliquer à mes partenaires. Il y a toujours des possibilités… Lorsque nous avons remporté cette compétition avec l’Inter, personne n’imaginait pouvoir le faire. Et pourtant…»

Sept ans après avoir vécu son meilleur exercice, durant lequel il fut souvent époustouflant, Sneijder assure avoir encore très faim. «Aussi longtemps que je serai affûté, je continuerai à jouer au plus haut niveau. J’ai gagné beaucoup de trophées dans ma carrière et je ne m’en lasse pas. Je veux en remporter d’autres.»

Si ça «colle» avec Balotelli et avec Favre, l’OGCN risque fort d’aller vers un avenir doré.

