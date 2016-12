Le Team Genève se remet en jeu pour une nouvelle Olympiade

Pionnier dans le genre en Suisse, le Team Genève vient de vivre une année exaltante, auréolée par le titre olympique de Lucas Tramèr à Rio. Ce programme de soutien et d’encouragement, financé en partenariat par le Canton, la Ville de Genève et l’Association des communes genevoises, a parfaitement rempli sa mission. «En fait, on vient de boucler un premier cycle olympique de quatre ans et on en tire un bilan plus que réjouissant», note Jérôme Godeau, son responsable. Selon lui, grâce à une volonté politique réitérée et au prochain engagement de nouveaux partenaires, le Team Genève a encore de belles années devant lui.

Egalement coordinateur de la relève et de l’élite au sein de l’Office cantonal de la culture et du sport, Jérôme Godeau se plaît à relever la bonne santé du sport genevois. «Sur les 109 sélectionnés suisses à Rio, il y avait dix athlètes de notre équipe et, on l’a vu, ils ne sont pas passés inaperçus! Avec le titre de Lucas Tramèr, le diplôme de Tadesse Abraham en marathon, la 9e place de Romuald Hausser en voile et les résultats prometteurs d’Albane Valenzuela en golf ou du duo Cujean-Schneiter en voile, leur performance d’ensemble est même digne d’éloges.» Cercle fermé mais pas hermétique, le Team Genève a su aussi s’ouvrir en cours d’année à d’autres adhérents, comme la nageuse Noémi Girardet ou les sportives paralympiques Celine van Till et Magali Comte, elles aussi en compétition à Rio.

Un espace d’échange

Avec sa solde annuelle de 8000 francs attribuée à chaque athlète en possession d’une carte Swiss Olympic (or, argent ou bronze), quelle influence le Team Genève a-t-il eue dans cette réussite olympique? «Notre contribution, c’est un coup de pouce qui facilite la gestion d’une carrière, le financement d’un camp d’entraînement, le défraiement d’un coach ou d’un masseur. Cette année, on a surtout accompagné nos sportifs en favorisant leur communication et en améliorant leur visibilité, car ils gagnent tous à être mieux connus, notamment par de potentiels sponsors», répond Jérôme Godeau. Pour ce faire, les bénéficiaires ont «payé de leur personne» en alimentant le site du team en selfies ou en images. «Tout le monde a joué le jeu. Grâce à eux, on a notamment vécu de l’intérieur la cérémonie d’ouverture des Jeux», se félicite le responsable.

Espace d’échange et de rencontre, le Team Genève a aussi pour vocation d’établir un pont entre les athlètes et leur public, principalement au niveau de l’école. «Un sportif d’élite a un important rôle d’exemple à jouer auprès de la jeunesse. En ouvrant son entraînement aux écoliers d’Onex, Tadesse Abraham a montré l’exemple. Tout comme Juliane Robra, qui a animé une initiation de judo aux Racettes.» Autre avantage relevé par Jérôme Godeau: l’appartenance à ce cercle d’élite favorise l’entraide et les conseils entre sportifs. Au-delà des différences, une dynamique de groupe s’est instaurée. «Faire partie du team, c’est aussi une belle marque de reconnaissance», témoigne le coureur Julien Wanders, parti avant Noël s’entraîner au Kenya. Vers de nouveaux caps

En 2017, avec l’ouverture d’un nouveau cycle olympique, une nouvelle équipe, réactualisée, verra le jour. «On attend le 1er février et la liste officielle des détenteurs de cartes olympiques pour l’établir», explique Jérôme Godeau. N’y figureront plus les retraitées Svan Oberson et Juliane Robra, figures emblématiques de la première volée. «Notre volonté est d’accueillir à nouveau entre quinze et vingt sportifs, sans diminuer nos prestations.» Pyeongchang et Tokyo sont encore loin, mais c’est dès maintenant que la course aux sélections commence! (TDG)