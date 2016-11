«Le Lionel Messi du hacking»

Bouger les choses pour que rien ne bouge. On prête à la FIFA ces intentions. L’antidopage russe semble procéder de la même manière. Placé sous le feu nourri de la critique, Vladimir Poutine a nommé Vitali Smirnov pour reconstruire son antidopage. Faut-il rire ou pleurer? L’ancien président du Comité olympique russe n’a pas déçu à l’Assemblée générale de l’AMA à Glasgow. L’intéressé a parlé, selon une bonne vieille méthode, d’«erreurs individuelles» et a nié l’existence d’un dopage étatique. Il vaut mieux en rire.

L’envoyé spécial de L’Equipe en Ecosse a usé d’une métaphore. «Smirnov dégage en touche avec l’application et la détermination d’un stoppeur écossais des années kick and rush. Il ne faut pas attendre d’un cacique de 81 ans qu’il balance un coup de pied dans la fourmilière.»

Deuxième partie le 9 décembre

Le constat serait drôle s’il n’était aussi affligeant. Vivement le 9 décembre et la parution de la seconde partie du rapport Richard McLaren, le président de la commission indépendante chargée par l’AMA d’enquêter sur la Russie. Avec un nom pareil, on est en doit d’espérer que la lutte antidopage passe la vitesse supérieure.

Les Fancy Bears, les hackers par lesquels le scandale des autorisations à usage thérapeutiques a été dévoilé, ont été clairement établis comme une organisation russe par l’enquête menée conjointement par la police, les services de renseignements de plusieurs pays et des entreprises de sécurité informatique. Directeur général de l’AMA, le Vaudois Olivier Niggli a qualifié le groupe de «Lionel Messi du hacking». C’est une boutade. Pendant ce temps, on apprend, à Paris, que l’Etat gèle les crédits de l’Agence française de lutte contre le dopage. L’AFLD devra donc se serrer la ceinture et baisser, sensiblement, le nombre de contrôles. Il vaut mieux en pleurer. Sortez les mouchoirs. (TDG)