Le CC Genève se construit une réputation, pierre après pierre

Chez le curleur, réputé pour son sang-froid et sa gestion des émotions, l’enthousiasme se lit plus dans la brillance du regard que dans l’exubérance du style. Alors, oui, le skip Peter de Cruz (27 ans) et Benoît Schwarz (25 ans) ont les yeux qui pétillent, mais ils ne dansent pas (encore) sur la table! A l’heure du café, les deux Genevois goûtent avec bonhomie leur récent titre national, conquis samedi à Flims avec leurs coéquipiers Valentin Tanner (24 ans) et le Zurichois Claudio Pätz (29 ans). Il a le parfum du sirop d’érable. Il est surtout la promesse d’un bonheur fou et une fenêtre ouverte sur les J0 2018, leur objectif suprême.

Force collective

Voilà déjà six ans que les mousquetaires du CC Genève ont tracé leur voie. Cap sur Pyeongchang! Leur résolution n’avait d’égal que leur talent. A l’époque, les spécialistes louaient leur précocité et les béotiens s’amusaient de les voir balayer la glace avec autant d’acharnement. «C’est toi qui fais le ménage à la maison?» Combien de fois n’ont-ils pas entendu cette question goguenarde!

«En fait, j’ai surtout ressenti beaucoup de respect à notre égard», raconte le skip genevois. «On joue d’abord au curling par passion, et non pas au bluff. Pour moi, ambition et humilité ne sont pas incompatibles», ajoute Benoît Schwarz. A Sotchi, il s’est déjà piqué aux Jeux en tant que remplaçant. «Mais ça ne compte pas», dit-il. Le projet qu’il porte est collectif.

Champions du monde juniors en 2010, les «gamins de Tivoli» en ont fait du chemin, depuis! Pierre après pierre, ils se sont construit un palmarès, une réputation, un mental, un esprit d’équipe. En balayant les écueils et le scepticisme. «On ne se ressemble pas, mais mises en commun, nos différences sont notre force», affirment-ils.

Depuis trois ans et leur entrée dans le Team Genève, ils consacrent la majorité de leur temps au curling, font de petits boulots et tournent comme une start-up. Budget annuel: 200 000 francs. Oui, ce sont des pros du balai! «Mais on ne roule pas en Bentley», précise Peter de Cruz. Sans soutien public ni fédératif, ils n’iraient pas loin, sûrement pas cinq fois par an en stage au Canada. «Le sponsoring privé, c’est presque impossible. Le curling reste un sport de niche, qui ne sort de l’anonymat que le temps des JO, là où la pub est interdite», explique Benoît Schwarz, reconnaissant aux SIG de leur donner un coup de pouce.

La crème à Halifax

Dix mois après les Mondiaux de Bâle, suivis à la… TV, les curleurs genevois ont retrouvé des couleurs. Du podium des Européens de Braehead (3e) au titre national de Flims, la saison en cours glisse comme sur des roulettes. Elle connaîtra son apothéose aux championnats du monde d’Edmonton. «Ça va être génial», s’exclame Benoît Schwarz en évoquant ce pays fondu de curling, qui remplit des stades de NHL. Il en oublierait presque l’enjeu olympique de ce tournoi (lire ci-contre). La fameuse pression… «Mais c’est juste du curling, rétorque-t-il. On va jouer comme on sait le faire, sans chercher à épater la galerie, en assumant nos responsabilités.»

A Flims, leur coach, Claudio Pescia, a estimé leur marge de progression à réaliser d’ici aux Mondiaux. «Il nous a parlé de 5%! Ce sont des détails, mais ils peuvent faire la différence. On doit être plus forts tactiquement, techniquement, mentalement.» Les Genevois ont du pain sur la piste! Pour s’endurcir, pour gagner en expérience, ils s’envoleront en mars à destination de la Nouvelle-Ecosse et d’un Grand Slam huppé du côté de Halifax. Actuel No 12 sur le circuit mondial, le CC Genève se frottera aux neuf meilleures équipes de la planète, dont sept sont canadiennes! Peter de Cruz et ses coéquipiers ont vraiment le regard qui rayonne.

(TDG)