Le BC Genève est à deux doigts de la relégation

Deux rencontres demeurent au programme, face à ses adversaires directs, samedi à La Chaux-de-Fonds et dimanche (13 h) à la Queue d’Arve face à Adliswil, mais le sort du BC Genève semble déjà scellé: après deux saisons en LNA, la relégation sera sans doute au bout du chemin. Les Genevois comptent six points de retard sur les Neuchâtelois et les Zurichois (qui affrontent tous deux par ailleurs Yverdon), et il leur faudrait un petit miracle pour s’en sortir.

«Aucune chance»

Coprésident du BC Genève, Bajoe Wibowo ne se fait d’ailleurs plus d'illusions quant aux chances d’éviter la culbute: «Il y a certes huit points en jeu, mais on n’a pratiquement aucune chance», estime-t-il. Avec un seul succès (un 6-2 contre Uni Bâle) et deux nuls en 12 rencontres, l’équipe du capitaine Alexei Tchoumakov a vécu une saison pénible. Sans qu’il ne soit possible de lui en tenir grief, tant la tâche qui lui était proposée était difficile et la mission délicate.

«Le niveau du championnat est extrêmement relevé. Nous avons face à nous des adversaires qui alignent de très bons joueurs étrangers et les meilleurs Suisses alors que nous devons nous en remettre pour beaucoup à des joueurs locaux. Notre fierté est d’avoir permis, en deux saisons en élite, à des Genevois venus d’autres clubs, comme Rousseau ou Chênois, d’évoluer au plus haut niveau», explique Wibowo, «triste» néanmoins de l’épilogue qui s’annonce. Aux côtés du Français d’origine indonésienne Inoki Theopilus (39 ans) et de la Malaisienne Anita Kaur, le BC Genève a aligné régulièrement cette saison Quentin Fillettaz (20 ans depuis mardi), formé au club, ainsi que Thomas Bless (Winterthour). Le Fribourgeois Benedikt Schaller (20 ans en mars) a très vite disparu sur blessure, le Belge Stijn de Langhe n’a fait qu’un bref passage. Les Genevois Julien Ourny, Sébastien Beureux et Damien Delgado ont eu du temps de jeu, de même que le Lausannois David Orteu (17 ans).

Avec les moyens du bord

«Avec les moyens du bord, on a fait tout ce qu’on pouvait faire, avec beaucoup de bonne volonté. Le manque de soutien financier de la Ville, qui n’a pas tenu certaines promesses, n’a pas aidé», déplore Bajoe Wibowo, qui ne jette pas le manche après la cognée. «Cette probable relégation n’est pas grave. Nous avons la chance de posséder de très bonnes structures et plus d’une centaine de jeunes dans le club. Nous allons reconstruire quelque chose!» promet-il. On en accepte l’augure…

(TDG)