Lara Gut: «J’ai la chance d’être là et pas sur un lit d’hôpital!»

Dans cette station de Saint-Moritz où l’on ne craint pas encore la crise de fourrure, personne n’a oublié son arrivée en trombe dans le cirque blanc. C’était il y a neuf ans déjà, sur cette piste de Corviglia qui va devenir le centre du monde alpin dès demain jusqu’au 19 février. Lara Gut, 16 ans, venait de faire une entrée fracassante dans la course des grandes. On se rappelle encore de ce schuss final sur les fesses, où elle se mit à glisser durant trente mètres sur un ski avant de franchir la ligne en 3e position. A couper le souffle! Tout le monde a compris, ce jour-là, que cette fille renversante n’était pas comme les autres. La suite, on la connaît. Cette gamine couleur platine qui, toute petite, regardait la télévision la tête à l’envers ne pouvait que crever l’écran.

Dix mois plus tard, la Tessinoise remporte sa première victoire en Coupe du monde sur ce tracé grison qu’elle affectionne tout particulièrement. Comme avec Val d’Isère, la championne apprécie ce village huppé de la Haute-Engadine, dans lequel elle est montée à cinq reprises sur le podium, dont deux fois sur la plus haute marche. C’est là encore qu’elle a soulevé, en mars dernier, le gros globe de cristal, son troisième avec ses deux petits du super-G, qui fait d’elle une skieuse presque comblée.

Où tout a commencé…

Avec ses 42 podiums dont 23 victoires en Coupe du monde (cinq cet hiver), la Suissesse de 25 ans possède un palmarès déjà bien fourni. Mais si elle a déjà récolté, en plus, trois médailles d’argent – deux aux Mondiaux de Val d’Isère (2009), une à Schladming en 2013 – et une de bronze à Beaver Creek (2015) ainsi qu’une autre pour sa 3e place dans la descente des JO de Sotchi (2014), il ne lui manque que ce titre dans une course d’un jour qu’elle compte bien décrocher durant ces quinze jours ici, là où tout a commencé.

Mais voilà, celle qui a remporté trois des quatre super-G cet hiver n’est pas arrivée dans les meilleures conditions dans son jardin grison. Après sa chute de la fin de janvier à Cortina, elle souffre encore d’hématomes à la jambe droite. Ce qui l’a empêchée de se remettre sur ses skis depuis sa mésaventure dans les Dolomites. «Cela pourrait aller mieux, c’est vrai, soupire-t-elle. J’étais dans une meilleure forme au dernier intermédiaire à Cortina avant de tomber! Maintenant, j’ai la chance d’être là et de ne pas être sérieusement blessée sur un lit d’hôpital.» Ce n’est pas faux, cela aurait pu être pire. «J’admets que ce n’était pas la préparation idéale pour des Mondiaux, mais il faut savoir s’adapter.»

Tout le temps chez le physio

Du coup, dans quel état sera-t-elle ce mardi pour ce qui est sa plus grosse chance de succès, sans compter qu’elle devra enchaîner avec le combiné alpin, la descente et le géant? «J’ai simplement des bleus sur la jambe qui vont encore prendre du temps pour guérir, mais je pense que cela ne devrait pas me poser de problème sur la piste, rassure-t-elle. La blessure ne va pas changer mon programme, si ce n’est que je vais passer mes deux semaines chez le physio, qui a déjà effectué un super-boulot. Il va falloir donner toute mon attention et mon affection à cette jambe pour récupérer, pour être à nouveau prête les jours d’après. Je vais lui parler, on va la chouchouter.»

La pression? «Je vais juste essayer de faire de mon mieux, c’est la seule chose que je peux influencer», répond la Suissesse qu’on a connue plus désagréable dans de pareilles circonstances. C’est avec le sourire qu’elle ajoute «qu’il y a toujours, quand on est athlète, des nouvelles expériences à faire dans la vie». Avec le temps et l’expérience, la bombe de Comano a appris à relativiser. «Qui sait, peut-être que je vais réussir mes meilleurs Mondiaux grâce à ma jambe bleue et à ma préparation chez mes physios! On en reparlera dans deux semaines…»

D’ici là, la Tessinoise va faire en sorte de commencer en trombe cette quinzaine dans sa spécialité, «où c’est plus simple à la maison» devant un public qui l’attend déjà tout devant. «J’ai mes deux jambes, mes skis et j’irai au départ dans le but de faire ce que je suis capable de faire, le mieux possible, avec cette énergie positive autour de moi qui ne peut que m’aider…»

Lara Gut a l’habitude d’être renversante!

(TDG)