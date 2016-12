L’Aigle s’envole dans un rêve

Il avait neigé toute la nuit. Noël au balcon, Pâques au tison, qu’ils disaient. C’est vrai qu’il n’y a plus de… saison, plus de logique, de tradition. Quelle (belle) surprise!

C’était la finale du championnat de Suisse de hockey et les Vernets remplies comme un œuf débordaient de partout. Le match, le dernier de la saison, touchait à sa fin et il ne concernait plus les richissimes Berne, Zurich et Zoug, qui avaient pourtant dominé tant et plus de septembre à mars, mais Ge/Servette et Lausanne HC! Quel beau happy end, on ne pouvait pas rêver mieux. Après les deux sacres en bois de la Coupe Spengler, c’était un grand jour pour le président Hugh Quennec, qui l’avait répété à l’envi, à ceux qui, dans son cercle des poètes disparus, voulaient encore l’écouter. «On vise le titre…» Pour le Montréalais, «confiance» n’a jamais été un vain mot, des paroles en l’air. C’était, pour lui, le moment de se rabibocher avec ces sponsors qui voulaient tous le lâcher à mi-décembre. De régler ses comptes avec ces méchants journalistes qui lui cherchaient des poux. De bomber le torse en compagnie de ses camarades de jeu, Lorne Henning, Peter Gall et Mike Gillis, ces bienfaiteurs de la communauté. Et d’annoncer, en grande pompe, sourire Pepsodent en prime, le début des travaux de la nouvelle patinoire au Trèfle Blanc.

Derrière son banc, Chris McSorley pouvait, lui aussi, savourer ce grand moment. Il ne restait que dix secondes à jouer. Neuf, huit, sept, six… les Aigles étaient champions de Suisse. Sur la glace, les Grenat avaient mangé du Lion. 5 à 2. Comme un certain 2 juin 1999 quand les footballeurs du Servette FC avaient triomphé contre le LS, à la Pontaise. C’est Goran Bezina, libéré par Zagreb, qui allait, en bon capitaine, soulever le trophée.

Puis le réveil a sonné. Ce n’était malheureusement qu’un rêve et Ge/Servette navigue toujours juste en dessus de la barre. Mon vœu pour 2017? Que les Aigles reprennent leur envol. Vers les sommets? Il paraît qu’on annonce bientôt de la neige. Et une belle surprise?

(TDG)