Jérémy Finello sue sous le soleil pour mieux fondre sur la neige

C’est en catimini que Jérémy Finello arrive sur le lieu de notre rendez-vous avec sa combinaison de biathlète. Prise d’une photo en tenue de compétition oblige, nous avions demandé au Genevois de se munir de tout son attirail, y compris de sa carabine. Un brin désarmé, le jeune homme souffle: «J’ai laissé mon 22 long rifle dans la voiture. Par les temps qui courent, se promener dans la rue avec un fusil sur le dos est toujours un peu délicat.» Un coup de fil à son père afin de récupérer son «outil de travail» et c’est dans un endroit un peu plus isolé que nous le retrouvons afin de lui tirer le portrait.

Réservé, un poil timide, Jérémy Finello, 25 ans, n’est pas habitué à la lumière des projecteurs. Modeste, il n’est pas du genre à tirer la couverture à lui ou à se lancer des fleurs. Posé et lucide, le sportif de Vernier sait d’où il vient et ce qu’il veut. Et, surtout, ce qu’il doit faire pour atteindre sa cible, coûte que coûte. Oui, les Jeux olympiques de Pyeongchang, au mois de février, sont dans sa ligne de mire. Oui, disputer pour la première fois des JO et représenter la Suisse, à ses yeux, n’a pas de prix. Sauf celui du don extrême de soi, de l’acharnement et des efforts infinis. Sans jamais se plaindre, sans jamais un bruit, il poursuit son petit bonhomme de chemin avec ce grand rêve à la clé.

Beaucoup de sacrifices

En vrai dur à cuire, Jérémy Finello fait preuve d’un dévouement hors norme, qu’il cultive depuis son plus jeune âge. Quitte à être passé un tant soit peu à côté d’une adolescence dite «banale», à avoir sacrifié les sorties avec les amis, les restos, les cinés pour se consacrer corps et âme à sa passion depuis maintenant dix ans: le biathlon, donc. Période estivale oblige, le jeune homme range ses skis pour effectuer de longues «balades» à vélo. C’est aussi ça, son dada. Les vacances? Il hausse les épaules: «De toute façon, des congés sans faire de sport, ce ne sont pas des congés qui me font fantasmer. Dans ma vie, à part le sport, rien d’autre ne m’intéresse… pour l’instant.» Le ton est donné.

Acharné, Jérémy Finello sait que la route est encore longue avant d’atteindre Pyeongchang. «Je ne figure pas parmi les tout grands de ma discipline, dit-il timidement. Je suis peu connu, mais j’aspire à faire un bon résultat là-bas. Pour autant que j’y aille, évidemment.» Modeste un jour…

C’est à la mi-janvier qu’il sera fixé, pas avant. Voilà pourquoi l’unique membre romand de Swiss Ski – il est également membre du Team Genève – s’entraîne sans relâche depuis le début de l’été, afin de mettre toutes les chances de son côté. Quitte, parfois, à y laisser des plumes: «C’est vrai qu’il m’est arrivé à plusieurs reprises de faire une hypoglycémie lorsque j’étais en train de rouler à vélo dans la campagne genevoise, sous le cagnard. Un cauchemar. Quand ça te tombe dessus, tu te demandes comment tu vas bien pouvoir faire pour retourner jusqu’à la maison.» Des mésaventures qui, somme toute, n’ont pas découragé le Genevois, bien au contraire. Après plusieurs semaines de travail, «Jérém» est prêt à viser les anneaux olympiques en début d’année prochaine. A suer sous le soleil pour mieux fondre sur la neige sud-coréenne et y tirer son épingle du jeu.

De Prévessin-Möens à la Jonction

Ainsi, depuis la fin de la saison et son retour chez ses parents, le Genevois travaille comme un forcené. C’est du côté de Prévessin-Möens, au domicile familial, que le natif de Vernier peaufine sa préparation. Il avale les kilomètres et s’affine physiquement à la Jonction, à la salle de gym du CHP. Que d’efforts! Mais Jérémy Finello en redemanderait presque, car il sait qu’au bout de cette longue route, les portes de l’Asie peuvent s’ouvrir à lui. Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois que le jeune homme poserait ses valises à Pyeongchang. C’est en effet en mars de cette année qu’il a découvert la Corée du Sud, afin de mieux humer le parfum qui se dégage du futur site olympique. «Depuis ce voyage, je suis passionné par ce continent, dit-il, des étoiles plein les yeux. Le fait que je puisse y disputer mes premiers Jeux olympiques serait franchement un moment magique. J’aime tout là-bas: la culture, la nourriture, la mentalité et l’ouverture d’esprit des gens…»

Aux yeux de Jérémy Finello, son heure est arrivée. C’est écrit dans les étoiles. Pas question de rester sur le quai. «J’ai 25 ans et je pense qu’il est temps pour moi de vivre un tel événement. Maintenant, le but de Swiss-Ski est de partir avec les meilleurs athlètes pour se donner, logiquement, un maximum de chances de faire de bons résultats là-bas. C’est pourquoi les futurs heureux élus doivent patienter jusqu’au dernier moment. De plus, une blessure ou un pépin sont si vite arrivés… Quoi qu’il en soit, dans ma tête, je dois faire partie du groupe qui sera du grand départ pour la Corée du Sud au mois de février. Les Jeux de 2022, à Pékin? C’est trop flou, trop loin pour y penser.»

