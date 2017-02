Hirscher, l’homme de Saint-Moritz

Le roi s’appelle toujours Marcel Hirscher. L’Autrichien a été le grand bonhomme des Mondiaux de Saint-Moritz, où il a gagné trois médailles, dont deux en or. Le skieur de Salzbourg a pourtant connu des instants difficiles dans les Grisons. Il a été grippé durant la première semaine, puis essuyé les quolibets de la presse autrichienne lorsqu’il a perdu l’un de ses duels du Team Event face à un Belge. Le principal intéressé avait parlé de «coup bas».

C’est toutefois sur la piste que Marcel Hirscher a apporté la meilleure des réponses. Médaillé d’argent du combiné, où il n’a été battu que pour un centième par Luca Aerni, il s’est imposé avec brio en géant et en slalom, réussissant en technique un doublé qui n’avait plus été réalisé depuis Alberto Tomba en 1996.

«Mon objectif minimum était de revenir avec au moins une médaille. Et de ce point de vue, l’argent du combiné m’a libéré d’un poids, a expliqué Marcel Hirscher. C’est toutefois mon succès en géant qui m’a fait le plus de bien. Cela faisait tellement longtemps que je courais après ce titre, qui m’avait échappé de peu en 2013 et 2015 (ndlr: en argent à chaque fois, derrière Ted Ligety). Cette victoire a été très forte émotionnellement.»

Cette médaille d’or lui a aussi permis d’attaquer le slalom en décontraction. «C’était génial d’être au départ et de se dire que j’étais déjà champion du monde. Même si j’avais enfourché la première porte, cela ne m’aurait pas affecté. J’ai alors pris tous les risques, et tout s’est déroulé à merveille», s’est-il réjoui après un slalom dominical remporté haut la main, avec 0’’68 d’avance sur son coéquipier Manuel Feller.

L’état d’esprit de Marcel Hirscher n’avait rien à voir dimanche avec à ce qu’il avait vécu en 2013, quand il avait été sacré pour la première fois en slalom. «A Schladming, j’étais sous une pression extrême. Tout le monde voulait que je gagne car nous étions quasiment en état d’urgence», a-t-il rappelé. Devant plus de 40 000 supporters, il avait apporté à l’Autriche sa seule médaille d’or individuelle des joutes.

Avec désormais sept médailles individuelles aux Mondiaux (neuf avec le Team Event), Marcel Hirscher peut retourner avec l’esprit serein en Coupe du monde où, sauf sensation, il va gagner en fin de saison un sixième globe consécutif du classement général. Il ne lui reste dorénavant plus qu’à étoffer son palmarès aux Jeux olympiques, où il ne compte qu’une médaille d’argent. Une lacune que l’Autrichien tentera de combler dans une année à Pyeong­chang.

«Ce qu’il a accompli depuis six ans est unique et n’en finit pas de m’émerveiller, a reconnu son entraîneur Michael Pircher. C’est tout bonnement incroyable d’afficher une telle constance au plus haut niveau.»

Débandade suisse

Côté suisse, ce fut la débandade lors de l’ultime journée, comme trop souvent en slalom masculin aux Mondiaux. Ramon Zenhäusern et Daniel Yule étaient pourtant en embuscade après la première manche, à moins d’une demi-seconde du podium provisoire. Las, les deux Valaisans ont essuyé une rageante élimination sur le second tracé.

Quant à Luca Aerni, il a perdu tout espoir sur la manche matinale, entachée d’une faute rédhibitoire sur un parcours aussi «facile». Le champion du monde du combiné a bien tenté de revenir en seconde manche, mais il a plafonné au 19e rang.

Du coup, c’est le slalomeur suisse le moins coté du jour, Reto Schmidiger, qui s’en est le mieux sorti. Le Nidwaldien s’est classé au 16e rang, un résultat correct pour un coureur qui revient gentiment au plus haut niveau après des années galères. (TDG)