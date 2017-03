Greg Van Avermaet: silence et puissance

Le «bougre» est décidément intenable, par les temps qui courent. Oui, oui, Greg van Avermaet a bel et bien du feu dans les jambes et tout pour mettre le bazar dans la tête de ses adversaires. Il adore ça, d’ailleurs. Non content d’avoir fait siens le Circuit Het Nieuwsblad et le GP E3 ces derniers jours, le Belge a allumé la mèche hier dans le Mont Kemmel, juge de paix de Gand-Wevelgem, et levé une nouvelle fois les bras au ciel. En patron. «Tout a été parfait pour moi, a-t-il dit. Je ne pensais pas gagner une telle course, davantage taillée pour les purs sprinters, mais j’ai su me montrer audacieux.»

Et comme la chance a pour habitude de sourire aux audacieux, le coureur de BMC peut afficher en grand ses dents du bonheur. Ainsi qu’un sourire qui commence à devenir carnassier…

Lui, homme de peu de mots, est actuellement en train d’étaler sa puissance – sa surpuissance – à la face du peloton. Comme si l’infortune qui avait été sienne l’année dernière sur le Tour des Flandres (fracture de la clavicule) l’avait libéré!

Il suffit de souligner que, depuis, «GVA» a enlevé une étape du Tour de France, porté le Maillot Jaune, remporté le titre olympique ainsi que le GP de Montréal et entamé une belle moisson en cette entame de saison 2017 pour s’en convaincre.

Autant dire qu’au rythme où vont les choses, le Belge déboulera en favori dimanche prochain sur le… Tour des Flandres. «Effectivement, je ne peux plus me cacher, sourit-il. Je suis sans doute devenu l’homme à battre.»

Déjà monté à deux reprises sur le podium du «Ronde» (2e en 2014, 3e en 2015), Greg Van Avermaet a à cœur de rejoindre enfin les légendes de la petite reine au palmarès. Mais il sait, aussi, que Philippe Gilbert, Peter Sagan, voire Tom Boonen et Niki Terpstra, ne s’en laisseront pas conter. Charge lui reviendra donc encore une fois d’allumer la mèche! (TDG)