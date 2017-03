Ephémère héros national, Bellier cherche à rebondir

Par un beau dimanche de fin d’été, il s’était invité dans les foyers helvétiques avec le costume de héros national. Le 18 septembre, Antoine Bellier avait permis à la Suisse de conserver sa place dans le Groupe mondial de Coupe Davis. Une victoire épique contre l’Ouzbek Jurabek Karimov l’avait placé sous les feux des projecteurs. Six mois plus tard, le grand blond n’a rien oublié de cet éphémère instant de gloire. «Cela a été un moment clé de ma carrière, mais j’espère bien que ce ne sera pas le seul, au final, confie-t-il, tranquillement installé sur une terrasse de Rive. Il ne faut pas s’arrêter là-dessus, mais continuer de bosser, d’avancer…»

Le garçon, qui semble avoir pris du muscle et gagné en maturité (ses phrases sont plus longues, son discours est posé), a d’ailleurs eu le temps de passer à autre chose. Primo car il n’est pas du genre à ressasser le passé, fût-il heureux. Deuzio car pas mal d’eau a coulé sous les ponts depuis lors. Si l’on excepte deux quarts de finale en Future, en Israël et au Portugal, le Genevois, aujourd’hui 588e à l’ATP, n’est en effet pas parvenu à rester dans la bonne dynamique. «Mon début de saison n’a jusqu’ici pas correspondu à mes attentes, reconnaît-il franchement. Il n’y a rien eu de top et des questionnements ont surgi, forcément. Lorsque les résultats ne viennent pas malgré la grosse préparation hivernale, tu en viens à te demander si tu travailles bien, si tu es dans le juste. Et autour de toi, tu entends des choses qui ne font pas toujours plaisir.»

«Trouver ce qui coince»

Antoine Bellier (20 ans) ne le dira pas ainsi, mais il a parfois eu besoin de se «botter les fesses». De se pousser encore plus. Avec l’appui d’une aide extérieure pour ce qui est de l’aspect mental. «Il y a des choses dont tu peux parler avec tes coaches ou ta famille. Pour d’autres, il faut l’écoute d’une autre personne. Etant de nature réservée, je trouve ça important. Il faut trouver ce qui «coince» pour surmonter les moments moins évidents. Sur un plan personnel, cela m’a fait du bien de m’ouvrir, de pouvoir exprimer mon ressenti.»

Bien qu’il n’ait pas digéré le revers connu d’entrée lors de «son» tournoi Future au Country Club au mois de février, l’élégant gaucher s’estime désormais sur la bonne voie. Prêt à remonter la pente. «Je veux évoluer, encore et toujours, reprend-il. Pour 2017, je ne me suis pas fixé d’objectif en termes de classement, car je préfère raisonner quant à mon niveau de jeu, quant à la qualité de mon tennis. Après, si tout se passe bien, le reste suit.»

Le Geneva Open, un rêve

Ces trois prochaines semaines, c’est à Doha que «Tonio» reprendra la raquette pour tenter de grimper de nouveaux échelons dans la hiérarchie mondiale. En s’investissant encore plus que par le passé. «L’an dernier, j’ai réellement pris conscience de l’importance que prennent les détails dans une carrière. Je savais que c’était dur, mais je n’avais peut-être pas mesuré combien il s’agit d’être précis, pointu, pointilleux même, dans tous les compartiments.» Les soins, la nourriture, le sommeil; le joueur de Coupe Davis a modifié quelques habitudes. Il n’est certes pas passé au (très à la mode) régime sans gluten, mais il fait un peu plus attention à certaines choses. «Parce que les places deviennent chères sur le circuit», résume-t-il. Et aussi car il n’espère pas devoir écumer les Future durant trois saisons. «Honnêtement, je ne me vois pas évoluer encore à 24 ans sur ces épreuves-là. Je ne me le souhaite pas, en tout cas.»

Sous-entendu: s’il ne «tape» pas plus haut d’ici là, il rangera sa raquette. Mais il n’en est pas encore à penser à cela. Au contraire. Pour s’être régulièrement entraîné avec quelques-uns des meilleurs joueurs du monde (Federer, Wawrinka, Monfils, Tsonga…), Bellier a pu recevoir de précieux conseils. «Entendre différents avis, différents discours est encourageant. Tu peux prendre ce que tu veux et laisser de côté ce que tu ne veux pas. Ça ne peut que m’aider.»

Ces prochains mois, le gaucher aura à cœur de transposer en match ce qu’il éprouve depuis quelques semaines à l’entraînement. Avec un petit rêve au passage: celui de recevoir une invitation pour le prochain Geneva Open. «Ce serait effectivement un «kiff» de pouvoir disputer un tournoi ATP à la maison», sourit-il.

Et peut-être qu’à force, les foyers helvétiques ne seront plus surpris de le voir s’inviter chez eux.

(TDG)