Egaré entre ombre et lumière, Granit Xhaka va devoir choisir

A lui prêter toutes les grâces, on l’affranchissait de tout péché. Granit Xhaka avait beau promener cette frimousse d’enfant gâté, insolent de facilité, on ne voulait discerner que ce talent absolu qui en a fait l’un des joueurs suisses les plus brillants, déjà le plus cher de l’histoire helvétique. Mais les tourbillons d’aujourd’hui rappellent ceux d’hier, sans s’estomper. A 24 ans, Xhaka porte autant les espoirs d’Arsenal que ses propres tourments. La clairvoyance dans le jeu, les expulsions stupides. Ici le talent pur, là le mauvais démiurge. L’avers et le revers d’une même médaille?

A Londres, l’international suisse – qui affrontera la Lettonie le 25 mars au Stade de Genève – sort tout juste de quatre matches de suspension. Il avait déjà récolté un carton rouge le 15 octobre contre Swansea; il a pareillement été puni le 22 janvier contre Burnley. Avec son expulsion dans les arrêts de jeu de Suisse-Portugal le 6 septembre, cela fait trois fois déjà cette saison que le Bâlois quitte le terrain avant ses coéquipiers. Ajoutez encore trois expulsions la saison dernière avec le Borussia Mönchengladbach et cela fait six cartons rouges en dix-huit mois. Tropisme de l’impulsivité, de la maladresse, de la malchance ou des trois ensemble? Réalité incompatible en tout cas avec l’exercice de son talent.

Cartons rouges à la pelle

Au total, Granit Xhaka en est à dix cartons rouges récoltés depuis qu’il est passé professionnel, en 2010. C’est moins la récurrence du problème que son occurrence ces derniers mois qui déconcerte. Tout s’accélère dans ce domaine pour le Suisse, comme s’il fallait dresser un parallèle entre une carrière qui explose au plus haut niveau et ces dérapages à répétition.

Arsenal a déboursé près de 40 millions de francs pour s’attacher les services du Bâlois, lequel constituait la priorité du club qui l’a visionné de nombreuses fois en Allemagne avant de définitivement le «signer». Il faut croire que les Anglais savaient le risque, qu’ils l’ont pesé. Mais qu’ils pensaient pouvoir l’atténuer. Ajoutez encore une propension à concéder trop de penalties sur des gestes imprudents ou maladroits et le cas Xhaka fait jaser outre-Manche.

Pour l’heure, Arsène Wenger, l’expérimenté entraîneur des Gunners, calme le jeu tout en restant ferme. «Je ne crois pas que ce soit un grand tacleur ni un joueur vicieux ou méchant, a-t-il dit à la fin de janvier. Il ne maîtrise pas bien la technique du tacle. Je l’encourage à ne pas tacler et à rester sur ses pieds. C’est encore le meilleur moyen de faire avec.» Pas faux. Sauf que le mal est fait. Et que dans la foulée, une vilaine affaire d’insultes racistes s’est greffée sur le dos de son joueur.

Insultes racistes niées

C’était au lendemain de son expulsion contre Burnley. Xhaka se trouvait à l’aéroport de Heathrow. Et alors qu’une employée refusait d’enregistrer un ami du joueur pour un retard trop conséquent, le Suisse aurait lancé: «Salope de Blanche!» Il a été interrogé par la police et Arsène Wenger, rappelant que son joueur niait en bloc cette version et la simple idée d’une insulte raciste, a loué son attitude depuis qu’il a rejoint Arsenal.

Reste que tout cela fait beaucoup pour un homme, fût-il l’un des meilleurs de sa génération. En réalité, Granit Xhaka a encore beaucoup à prouver. Balle au pied, pour assurer dans la continuité les performances dont son potentiel le rend évidemment capable. Sans la balle, pour expurger de son jeu ces gestes qui coûtent si cher.

C’est un jeune homme qui sait voir son intérêt et s’adapter aux situations. Son parcours au Borussia Mönchengladbach en atteste. Pour grandir, pour progresser, pour s’imposer, il a accepté un travail de titan sous la houlette de Lucien Favre, quitte à refaire ses gammes comme un junior pour apprendre la juste gestuelle, celle qui fait gagner un peu de temps lors d’un contrôle de balle. Une preuve d’intelligence.

Granit Xhaka a un problème avec ces cartons rouges bien trop fréquents, il ne va pas l’éluder, mais le résoudre, c’est sa façon de fonctionner. Arsenal ne s’est pas trompé avec lui.

Favre: «Il est réceptif»

Actuel entraîneur de Nice, Lucien Favre a eu Granit Xhaka sous ses ordres de 2012 à 2015, au Borussia Mönchengladbach. Il connaît parfaitement le joueur, qui sait de son côté ce qu’il doit au technicien vaudois. Sans l’apport de ce dernier, il n’aurait jamais intéressé Arsenal. Ils sont restés en contact.

Le joueur «A 24 ans, Granit est déjà devenu un vrai stratège, devant la défense. Un No 6 ou 8 qui peut aussi marquer et qui s’y entend pour déstabiliser le bloc adverse avec des passes cassant les lignes. Il a encore une marge de progression, mais il est déjà très bon dans son domaine. Même s’il aura encore des hauts et des bas…»

Les cartons rouges «C’est un charmant garçon, un gamin franc. A mon sens, il n’y a pas de problème avec lui, mais il doit apprendre à gérer ses émotions. Granit doit défendre debout, d’autant plus quand un tacle n’en vaut pas la peine. J’ai connu ces soucis avec lui à Gladbach. C’est encore un peu son péché mignon, son petit défaut. Mais je le connais bien, il a la capacité de travailler dur pour progresser, peu importe ce qu’on lui demande.»

Son avis «Granit est intelligent. Prendre quatre matches de suspension, cela opère aussi comme un apprentissage. Il est réceptif, il va apprendre de cette période. N’oublions pas qu’il est encore jeune.» D.V.

Hitzfeld rester optimiste

Ottmar Hitzfeld a été sélectionneur de l’équipe de Suisse de 2008 à 2014. C’est donc lui qui a lancé Granit Xhaka en sélection, en le titularisant contre l’Angleterre, à Wembley, au mois de juin 2011 (éliminatoires de l’Euro 2012). L’Allemand reste un observateur attentif du football actuel. Et il connaît bien Granit.

Le joueur «Je l’ai vu pour la première fois jouer à Bâle, quand il n’avait que 17 ou 18 ans. J’ai observé une très grande intelligence de jeu pour un si jeune joueur. Il voulait le ballon et il était sûr de lui quand il l’avait. Lorsque je lui ai parlé de l’équipe de Suisse, il s’est dit prêt. Il n’a jamais eu peur des responsabilités. Au contraire, même.»

Les cartons rouges «C’est en rapport avec son agressivité dans les duels. Il doit encore apprendre le bon timing pour tenter un tacle. Parce qu’il doit toucher le ballon pour éviter d’être sanctionné. Il doit se discipliner sur ce plan, car être réputé pour ce genre de soucis n’est pas un avantage auprès des arbitres. Mais je connais Arsène Wenger. Il a l’expérience pour faire progresser Granit, ils en parlent ensemble.»

Son avis «Je suis persuadé que Granit a compris l’importance de la situation. Il est encore jeune. Mais c’est un joueur intelligent qui sait tirer les bonnes conclusions. Je suis optimiste pour son avenir.» D.V. (TDG)