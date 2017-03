Del Potro s’offre un cadeau: un choc avec Roger Federer

«La Tour» a fini de vaciller. Mieux, elle a achevé son retour au premier plan. En grandissant davantage, en s’étoffant aussi. Une mue appelée à se poursuivre, encore et encore. Et oui, un poil plus d’une année après avoir réellement repris ses marques sur le circuit ATP, Juan Martin Del Potro est arrivé à l’heure du premier bilan. En un mot: remarquable. Classé 1042e mondial il y a treize mois, le voici 34e, prêt à effectuer d’autres pas en avant. Pour souffler cette première bougie, l’Argentin aura droit, ce lundi à Miami, à une affiche de rêve, au test ultime, contre Roger Federer; le 21e affrontement – déjà – entre les deux hommes. Comme le plus beau des cadeaux, a priori. Au début du mois, «JMDP» avait en effet avoué que, depuis son retour, seul lui avait manqué le parfum d’un face-à-face avec le «Maître», qu’il n’a plus croisé depuis la phase de poules des World Tour Finals 2013.

La hâte de Federer

«J’ai travaillé dur durant des mois, notamment pour rejouer un jour contre «Rodg», disait-il à ESPN à la veille du tournoi d’Indian Wells. A chaque fois, lui et moi nous sommes bien amusés. J’espère qu’on pourra le refaire à nouveau.» Parce qu’il garde précieusement enfoui en lui le souvenir de la finale (gagnée) de l’US Open 2009 ou de ses deux triomphes à Bâle (2012 et 2013) contre l’ancien No 1 mondial, le vice-champion olympique 2016 pense pouvoir être le premier membre du Top 100 à battre «RF» en 2017. Cette perspective l’émoustille. Et incite l’homme aux 18 titres du Grand Chelem à la prudence.

«Juan Martin et moi sommes maintenant bien revenus de blessure, constate ce dernier. Il est de retour à un très haut niveau et je ne peux que me réjouir pour lui et pour le tennis. Par le passé, nous avons joué des matches épiques, ce qui me donne vraiment envie de le retrouver. Pour tout dire, j’ai hâte.»

En attendant ceux sur le court, les échanges de politesses ne sont pas feints. Roger Federer et Juan Martin Del Potro – lequel fait partie de l’agence «Team 8» détenue par Tony Godsick, l’agent du Bâlois – s’apprécient et se vouent un immense respect. Leurs bras de fer, oppositions de styles entre la balle soyeuse du meilleur joueur de l’histoire et les parpaings de l’impressionnant Argentin, sont souvent des monuments du jeu. Plus de la moitié de leurs confrontations passées ont atteint de remarquables niveaux d’intensité. Ce sera sûrement encore le cas tout à l’heure, sachant que le Bâlois a encore augmenté d’un ton en agressivité. Et puis, pour expliquer l’impatience des détenteurs de sésame, relevons que la cote des deux hommes aux yeux du grand public est énorme.

Si «RF» a toujours bénéficié d’une aura sans précédent, Del Potro a franchi un cap supplémentaire dans ce registre au cours de l’année dernière. Parce qu’il a si longtemps manqué à un circuit qui avait appris à apprécier son tennis et son humilité, son retour a exercé une certaine fascination. Sans doute car l’Argentin s’est reconstruit dans la difficulté et a surtout repris le fil de sa carrière au moment où nombreux étaient ceux qui l’avaient enterré. Voilà qui n’est pas sans rappeler ce qui est dernièrement arrivé à son futur adversaire… Les larmes de joie lâchées aux JO de Rio, l’émotion qu’il n’a pu cacher lors du dernier US Open et la «cueillette» de la Coupe Davis ont marqué les esprits. Oui, la «Tour de Tandil» fait aussi partie des géants du jeu.

Une seule tête lui manque

Preuve en est son fabuleux parcours 2016 qui, outre l’argent olympique et le «Saladier d’argent», l’a vu disputer des quarts de finale à Flushing Meadows et à Bâle, une demie à Stuttgart et s’adjuger le titre (le 19e de sa carrière) à Stockholm. Sans compter ses victoires marquantes sur Stan Wawrinka, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Andy Murray en moins de trois mois! Seul manque donc un certain Federer au tableau de chasse de sa «deuxième carrière». Et si c’était pour cette semaine? «Juan Martin joue moins de tournois que par le passé et ne «chasse» plus vraiment le classement mais il a clairement un niveau meilleur que son 34e rang, observe le Suisse. A mes yeux, il peut facilement faire partie du Top 20. Et lorsqu’il joue bien, il est même au-dessus de tout ça.»

Il est vrai que, si ses résultats olympiques et en Coupe Davis lui avaient rapporté des points ATP, «JMDP» figurerait parmi les vingt meilleurs joueurs de la planète… Mais on ne va pas s’appesantir sur le passé. Le futur, ce 3e tour à Miami qui pourrait permettre à l’Argentin de déposer la cerise sur le beau gâteau d’anniversaire de son retour, est plus important. Une sixième victoire sur Federer n’aurait pas de prix. Et éviterait de voir les rumeurs affluer quant à l’identité de son futur entraîneur. Après avoir balayé les bruits annonçant une collaboration avec Andy Roddick, le 34e ATP entend filer comme un ouragan en 8es de finale. En faisant vaciller le géant du moment, bien sûr.

(TDG)