Daniel Vukovic sur la glace à Kloten

On l'a vu se tordre de douleur et entendu hurler, tellement le mal était insupportable. Puis il s'est relevé, le visage ensanglanté, en titubant, refusant de monter sur la civière. On craignait que Daniel Vukovic, qui a reçu jeudi soir contre Berne un puck en pleine figure, ne soit pas opérationnel ce soir ou pour plusieurs semaines, mais le défenseur de Ge/Servette n'est pas fait comme tout le monde. Il sera sur la glace ce soir à Kloten! Il espère même se rendre dans la foulée à Davos pour tenter de gagner une quatrième fois d'affilée la Coupe Spengler, pour la deuxième fois avec le Team Canada.

Également touché par un tir de Maxim Noreau face aux redoutables Bernois jeudi aux Vernets, Arnaud Jacquemet sera lui aussi présent ce soir à Kloten pour cette rencontre ô combien capitale face aux Aviateurs par rapport à la barre.

Finalement, seul Nick Spaling, blessé a un bras, manquera à l'appel. Il est également forfait pour la Coupe Spengler avec le Team Canada. L'attaquant des Aigles qui a rejoint Kevin Romy et Florent Douay à l'infirmerie, sera remplacé, ce soir, par le défenseur Travis Ehrhardt.

La partie prévue à 19 h 45 à Kloten sera dirigée par MM. Koch et Vinnerborg. (TDG)