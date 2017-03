Chênois tutoie Näfels, mais n’a pas le dernier mot

Charly Carreño avait vu juste. Un match de play-off ne répond pas aux mêmes ressorts psychologiques que tous ceux empilés en saison régulière. C’est un acte crucial, où les masques tombent, où la vérité s’impose, inexorable.

Samedi, à Sous-Moulin, Chênois défiait Näfels pour la cinquième fois mais ce n’était pas un match comme les autres. Il s’est révélé d’une formidable intensité dramatique et même si son résultat ne sort pas de l’ordinaire – une cinquième défaite! – il a bien failli tourner à l’avantage des Genevois. «Les gars se sont battus comme des lions. Un rien a fait la différence», commente l’entraîneur espagnol. Dans sa voix se mêlent la fierté et la frustration.

A qui la faute?

Paradoxalement, ce duel étourdissant a résumé, en accéléré, la saison de Chênois. Un préambule défectueux, gâché par un service-réception imparfait, une montée en puissance presque irrésistible et une baisse de régime qui fait retomber le soufflé. Stepan Abramov en a le souffle coupé. Comme ses coéquipiers, le capitaine y a cru. «Dommage, on n’était pas loin. Il a fallu un tout petit trou d’air pour que Näfels nous enfonce. Face à un tel adversaire, la moindre erreur est fatale. C’est tout de suite la punition…» Il évoque ce troisième set décisif que Chênois semblait tricoter à sa guise mais qu’il a laissé filer à 20-15 en sa faveur! Une maille à l’endroit, une maille de travers et l’espoir qui part en quenouille…

C’est bien là, lors des dix-sept points conclusifs de cette manche, que le sort du match (et de Chênois) s’est joué. Le verdict est impitoyable (25-27), cruel pour des Genevois qui avaient pris l’ascendant sur leur rival glaronais en arrachant le set précédent grâce à deux services déterminants de Simonin à 7-7, au réveil tonitruant de Babic et à un bloc capital de Ruca à 24-23. Dominateurs, le passeur Coco (très inspiré) et ses coéquipiers ont alors insensiblement lâché prise. A qui la faute? A un jeu en surrégime, qui ne tolère aucun relâchement? A trop de services risqués, partis dans les décors ou dans le filet? A certaines décisions arbitrales contestables, comme le grondent les gradins? «Näfels n’est pas n’importe quelle équipe», répond Charly Carreño! «Peut-être qu’on n’a pas assez cru en nous», suggère l’infatigable Marlon Palharini.

Le feeling de Palharini

Encore sonnés, les volleyeurs chênois ont réglé définitivement leur compte en ratant la première marche du quatrième set (1-5). «Après, on s’est bien battu, on a couru après le score, mais c’était trop tard», regrette le swinger espagnol. Malgré son dépit, il est déjà prêt à remonter au filet. «Samedi prochain, à Näfels, on n’aura rien à perdre. Il faut qu’on garde le même feeling, qu’on se persuade que notre adversaire n’est pas meilleur que nous…»

(TDG)