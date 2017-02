Bernhard Russi voulait devenir prêtre!

Il s’excuse, ce coup de fil important, il l’attendait impatiemment. Durant l’entretien, son téléphone portable, en surchauffe, n’a cessé de vibrer et de sonner. Bernhard Russi s’est battu toute sa carrière contre des centièmes de seconde. Aujourd’hui, il n’a plus une minute pour lui. Même à son âge: 68 ans, vraiment? Tenter de le suivre lors des épreuves du Lauberhorn à Wengen ou durant les quinze prochains jours à Saint-Moritz tient de la gageure. On a trouvé, malgré tout, un peu de temps pour se mettre hors piste avec lui. Icône du ski helvétique, consultant, constructeur de pistes, l’Uranais est un personnage incontournable dans le milieu du cirque blanc. Champion du monde, champion olympique, ce skieur légendaire n’a pas son pareil pour décortiquer un athlète ou une course. Dessinateur en bâtiment de profession, il maîtrise parfaitement toutes les situations, ou presque.

Derrière ce sourire désarmant d’un homme qui a réussi se cachent pourtant de grandes tristesses. Celles d’un fils d’un employé des chemins de fer qui a pleuré la disparition de son père parti trop tôt alors qu’il avait tant besoin de lui; d’un mari qui a perdu la mère de son garçon dans une avalanche; et d’un frère qui a souffert alors que sa sœur a été gravement handicapée dans sa petite enfance. Toutes ces épreuves qu’il a traversées, ce Picasso du ski, né dans une gare, les a dévoilées dans un documentaire le mois dernier à la chaîne suisse alémanique. Touchantes confidences.

Bernhard Russi, dans ce documentaire diffusé sur la chaîne suisse alémanique, vous avouez aussi qu’à 13 ans, vous pensiez devenir prêtre?

Vous savez, j’ai été éduqué dans le village d’Andermatt, très catholique. C’est encore là où je vis, où sont mes racines. Ecole et église, l’un n’allait pas sans l’autre. Il ne faut pas oublier qu’à l’époque, le prêtre était peut-être la personne pour qui nous avions le plus de respect dans le village! Je voulais lui ressembler. Je servais le vin de messe à l’église. Mais ce désir d’entrer dans les ordres n’a pas duré longtemps.

Etes-vous resté croyant?

Il m’arrive de prier, oui. Je crois qu’il y a quelque chose qui est plus grand que nous. Mais l’enveloppe n’est plus la même. Ce n’est plus aussi clair que je l’ai appris au catéchisme ou dans la Bible. C’est très mystique pour moi. Dire que Dieu est au ciel, c’est difficile à l’expliquer à mes petits-enfants, mais oui, il y a quelque chose.

Dieu vous a-t-il aidé dans votre carrière?

On m’a appris qu’il ne fallait pas prier pour des futilités, comme être rapide sur la piste. C’était mon éducation. Quoi qu’il en soit, si quelque chose m’a aidé, je pense que j’ai eu beaucoup de chance dans la vie.

Si Dieu existe, il vous a aussi mis à l’épreuve. Il n’y a pas eu que des succès dans votre vie…

Des chocs, des moments tristes, j’en ai connu, c’est vrai. Cela forge une certaine expérience de la vie. La vie c’est la joie et la tristesse. Il y a forcément des hauts et des bas. Je crois que l’art de vivre est de poser les moments positifs toujours un peu plus haut que les instants négatifs. Et quand arrive cette période noire, il faut savoir regarder très vite en arrière pour faire revenir ce qui est bon pour vous. On doit se concentrer sur les moments dans le soleil. Mais je ne suis pas quelqu’un qui va fouiller dans les tiroirs du passé. Au contraire.

Il y a eu une belle carrière sur la piste, avec des titres de champion olympique et du monde. Mais aussi après, avec la publicité. Vous êtes encore plus connu aujourd’hui qu’avant, non?

Je ne sais pas, je ne le mesure pas. Cela n’a pas une grande importance pour moi. Ce qui m’importe le plus, c’est l’image que je reflète quand je me regarde dans un miroir. Quand on dit de moi que je suis Monsieur Parfait, ce n’est pas si faux car quand je monte sur scène, je transmets l’image qui me plaît. Mais j’exagère aussi un peu.

Vous n’avez jamais dompté les courses mythiques de Wengen et de Kitzbühel, c’est un regret?

Dans la vie il y a des jolies choses, des gloires mais aussi des regrets, c’est ainsi, on ne peut pas tout avoir. J’ai tout essayé mais, c’est simple, il y en avait chaque fois un qui était plus rapide que moi. Je crois que je me suis trop crispé sur ces descentes, je les voulais tellement que j’ai souvent trop risqué. Et j’ai commis des fautes. Voilà.

Il y avait notamment Franz Klammer et Roland Collombin. Vous leur en voulez aujourd’hui?

Quand on est concurrent, c’est peut-être le meilleur fond pour créer une bonne amitié. Je peux dire qu’un de mes meilleurs amis aujourd’hui, c’est Franz Klammer et pourtant il m’a souvent battu sur la piste. C’est aussi Roland Collombin qui, lui, a gagné au Lauberhorn et sur la Streif. Contrairement à la légende, on s’entendait très bien. Encore aujourd’hui…

Pourtant, on a dit tellement de choses par rapport à vous deux, que vous vous détestiez, que vous étiez sérieux et lui un peu moins. C’était faux?

Notre rivalité était bonne. Roland était mon turbo! A l’époque, on me décrivait comme quelqu’un de sérieux, mais si lui, il buvait sa bière au bar, moi… je le faisais dans ma chambre. Au final, nous avalions la même quantité de bière!

Vous avez construit d’innombrables pistes de ski après votre carrière. Aujourd’hui vous collaborez avec Didier Défago, un autre Valaisan. Comment cela se passe-t-il avec lui?

Il apprend et comprend très vite. Cela me permet de lever le pied. Il apporte sa vision, beaucoup de bonnes choses. Actuellement on prépare la piste de vitesse des Jeux de Pékin et il y a énormément de travail!

La piste de Saint-Moritz, qui accueillera les Mondiaux de ski dès mardi jusqu’au 19 février, porte aussi votre signature depuis 2003. Mais encore?

C’est un tracé qui va couronner de beaux champions. Il est très impressionnant au début, très technique au milieu et à la fin il y a surtout trois très jolis sauts. Si la météo est de notre côté, ces Mondiaux vont être géniaux, avec, on l’espère, des médailles pour les Suisses.

On a ajouté un saut à Wengen pour ralentir les coureurs, pour leur sécurité. Mais au grand dam des skieurs, plutôt frustrés. Vous les comprenez?

Il faut un peu moins causer et skier. Cela ne sert à rien de la ramener tout le temps et de tout remettre en question. Je pense qu’il était important de diminuer la vitesse de pointe. 160 km/h, c’est énorme…

Evoluer en Suisse, devant son public, est-ce un avantage ou la pression sera-t-elle trop lourde à porter pour Lara Gut et nos champions?

Ah, ce mot «pression»! Si tu veux être le meilleur du monde et que tu parles de la pression, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si tu veux devenir champion du monde, c’est la pression que tu te mets toi-même qui fait foi. Celle d’un journaliste ou d’un spectateur, cela n’existe pas.

Le ski est-il toujours aussi populaire aujourd’hui?

Je pense que le ski est toujours populaire, mais c’est la télévision qui a un problème. On devrait peut-être disputer toutes les courses en nocturne. C’est une idée. Ou réduire le nombre de participants et doubler le montant des gains. Cela dit, quand on voit les jeunes aujourd’hui, ils ne regardent pas la télé, mais la course sur leur smartphone. Ils consomment le sport différemment. Ils ont un choix immense aujourd’hui, c’était différent à mon époque.

On courbait le catéchisme pour voir gagner Bernhard Russi!

C’est vrai? Alors désolé pour votre pasteur de l’époque… (TDG)