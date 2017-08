Avec davantage de «bouteille», Federer entame sa bataille estivale

«Game of Thrones» a pris possession de la planète tennis. Et Roger Federer, qui a fêté ses 36 ans mardi 8 août, aurait très bien pu observer ce nouvel épisode de guerre du pouvoir depuis son canapé en savourant goulûment un bon gâteau d’anniversaire. Mais il faut croire que le Bâlois, qui a rallié le Québec en fin de semaine dernière, préfère se mêler à la bataille avec la furieuse envie d’emporter la mise plutôt que de se reposer.

Car si Rafael Nadal est promis à retrouver la place de No 1 mondial en cas d’accession aux demi-finales du tournoi de Montréal, «RF» voit, lui, plus loin que la simple échéance canadienne, pour laquelle le patron actuel, Andy Murray, est forfait: Federer rêve de faire d’une pierre deux coups à l’US Open, soit en s’adjugeant l’épreuve new-yorkaise le 10 septembre, puis en retrouvant officiellement le trône, «son» trône, le lendemain. «J’espère être en lice pour redevenir No 1 ATP dans quelques semaines, ne cache-t-il pas. Je me sens très bien, je suis prêt à jouer.»

Preuve que l’idée de revenir au sommet du jeu le titille plus que ce qu’il ne le disait au sortir de son Wimbledon victorieux, Roger Federer a choisi de s’aligner au Québec avant d’enchaîner avec Cincinnati et la dernière levée du Grand Chelem. Il est vrai que lorsque la possibilité est offerte d’écrire un autre chapitre de l’histoire, celui qui pourrait faire de lui le plus vieux patron de la hiérarchie mondiale, il vaut mieux mettre tous les atouts de son côté!

Pour l’homme aux 19 titres majeurs et aux 302 semaines passées sur le perchoir, la bataille estivale commence concrètement ce mercredi face à Peter Polansky (ATP 116). Pas de quoi lui faire peur sur le papier, mais il n’est pas inutile de rappeler que «RF» a perdu ses deux seuls matches de l’année contre des joueurs classés… hors du top 100 (Evgeny Donskoy et Tommy Haas).

La prudence sera donc de mise à la… Rogers Cup, mais le Bâlois y a débarqué avec le vent dans le dos, acclamé par des fans qui ne l’avaient plus revu à l’œuvre depuis… 2011 et devant lesquels il aspire à réciter du pur tennis. Pour prouver que s’il a davantage de bouteille qu’il y a six ans et quelques rides en plus, son talent est intact et son jeu encore plus fort.

Lui qui n’a jamais remporté l’Open du Canada en terre francophone entend donc faire étalage de toute sa classe et poser la première pierre censée «bétonner» son été nord-américain pour consolider son statut de meilleur joueur de la planète, au plus tard à Flushing Meadows. Et n’en déplaise à Rafael Nadal!

(TDG)