A Näfels, Chênois rend les armes, tambour battant…

A la Lintharena, c’est tambour battant que Chênois a rendu les armes, soumis à la loi du plus fort. Jusqu’au dernier point, les deux batteurs du groupe Pozor se sont déchaînés sur leur peau de chagrin. «Bravo les gars, vous avez mis le feu à la partie», se sont exclamés plusieurs joueurs de… Näfels, impressionnés par le ramdam de cette infatigable clique. Avant d’être des comitards passionnés, Michel Lamas et Laurent Châtelain sont des supporters inconditionnels. Dommage qu’ils ne jouent pas (ou plus) au volleyball…

Comme on l’imagine, le miracle n’a pas eu lieu. Malgré le soutien impétueux de ce fan-club de choc, les volleyeurs genevois ont perdu leurs dernières illusions. Les play-off se poursuivront sans eux. «On joue bien mais seulement par intermittence», regrette une fois encore Stepan Abramov. «Et contre un rival comme Näfels, cela n’a pas suffi», ajoute le capitaine de Sous-Moulin.

A 10-10 dans le troisième set, l’égalité était pourtant parfaite. C’était un leurre. Bousculée en réception, au bord de la rupture, l’équipe glaronaise a repris le dessus au bloc et remis Babic et ses coéquipiers sous l’éteignoir. «C’est dingue, ils nous ont mis dans le doute alors que l’on menait; on aurait dû plus y croire», poursuit Abramov.

Dalibor Polak le consolera-t-il en soulignant les mérites de l’équipe genevoise? «Elle nous a poussés dans nos derniers retranchements, c’était un excellent sparring-partner», affirme l’entraîneur tchèque de Näfels, rappelant qu’ici, sous le maillot chênois, il n’a jamais gagné malgré une balle de match dans le tie-break. C’était au début du siècle!

Depuis, le club de Sous-Moulin a connu gloire et misère. Aujourd’hui, il remonte à la surface. «On se reconstruit, on veut redonner à Chênois une assise et des structures d’avenir, confie Michel Lamas en coiffant sa casquette de dirigeant. Nos moyens sont encore limités mais notre détermination est grande.»

L’architecte de ce renouveau s’appelle Charly Carreño et il sera encore là la saison prochaine pour consolider les fondations et ériger les murs! Mais pour l’heure, ses plans sont plus immédiats. «On va tout faire pour terminer 5e et ne pas finir la saison en roue libre», dit-il. C’est également le vœu de Ruca Dos Santos (33 ans), qui disputera peut-être les derniers matches de sa carrière. «Le résultat ne dit pas assez combien on a bossé ces derniers mois et combien on a progressé…»

