A Jussy, on s’apprête à faire flèche de tout bois!

En plein dans le mille! Deux week-ends durant, Jussy sera la cible du plus grand tournoi de tir à l’arc du pays (plus de 250 participants): le Top Archer est une épreuve réunissant l’élite helvétique et une participation internationale. Au programme de ce samedi: dès 7 h 30, au château du Crest, les organisateurs proposent un parcours 3D, autrement dit une épreuve de «chasse» sur cibles animalières factices. Dimanche, le Centre horticole de Lullier accueillera à partir de 9 h 30 le tir WA 70/50, soit la compétition au format olympique. Les 5 et 6 août auront lieu, aussi au château du Crest, les championnats de Suisse de Field (tir en campagne).

Membres du club organisateur, l’Arc Club Jussy, les sœurs Valentine et Clémentine de Giuli – la première en recurve (olympique), la seconde en compound (arc à poulies) – figureront parmi les têtes d’affiche de la manifestation. Elles s’envoleront aussitôt pour prendre part à une Coupe du monde à Berlin. Valentine disputera ensuite l’Universiade de Taipei (19-30 août). L’une et l’autre seront aussi en lice en octobre aux Mondiaux de Mexico City.

Mis sur pied depuis 2011, le Top Archer est le seul tournoi en Europe à réunir trois épreuves différentes dans le cadre d’un même tournoi, sans compter l’indoor agendé au printemps. Il couronne donc les archers les plus complets, puisque les engagés prennent part à toutes les compétitions.

Pour triompher à Jussy, il faut posséder une palette de qualités aussi riche que le tournoi lui-même!

(TDG)