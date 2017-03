Tamoil assainira son usine, mais sur son avenir: motus

Les canaux de communication sont à nouveau ouverts du côté de Tamoil SA. Très avare en informations durant toute la crise qui avait conduit à l’arrêt de sa raffinerie de Collombey en 2015 (lire ci-contre), l’entreprise a publié mercredi un communiqué dans lequel elle se félicite de l’approbation par le Service valaisan de la protection de l’environnement (SPE) du plan d’assainissement pour la raffinerie de Collombey, soumis aux autorités en septembre dernier.

Il a fallu plus de quatorze mois d’investigations et de recherches sur le site pour évaluer le risque de contamination. «Les résultats montrent qu’il n’existe pas de danger immédiat concernant les eaux souterraines situées en aval de la raffinerie et que, bien qu’il soit nécessaire de prendre des mesures d’assainissement, il n’y a pas d’obligation d’agir dans l’urgence à l’heure actuelle», explique Stéphane Trachsel, porte-parole de l’entreprise. Cinq zones à risque nécessitant une remise en état ont été identifiées. «Soit 2% du site de 70 hectares de la raffinerie.»

Si peu? Le chiffre ne manque pas de surprendre Yannick Buttet, président de la Commune de Collombey-Muraz et député au Grand Conseil valaisan. «Mais ces études témoignent qu’on est loin du mythe d’une usine totalement polluée que certaines associations ont voulu peindre.» L’élu poursuit: «La décision de valider les mesures proposées par Tamoil est une excellente nouvelle. D’une part, elle évitera tout risque de pollution des eaux à l’avenir. D’autre part, elle montre que l’attitude des dirigeants de Tamoil a changé; ils sont disposés à aller de l’avant. Pour une fois, une procédure s’est déroulée normalement, sans se régler devant les tribunaux.» Chef de la section Sites pollués, déchets et sols au SPE, Yves Degoumois abonde: «En 2004 déjà, nos services avaient attiré l’attention sur l’existence d’un risque modéré. On est loin de l’état de pollution de certaines décharges.» L’Etat garde toutefois l’œil ouvert. «L’arrangement conclu avec Tamoil prévoit un certain nombre de dispositions, dans le cas où les objectifs fixés devaient ne pas être atteints», avertit Yves Degoumois.

Bactéries mangeuses de pétrole

Les travaux seront à la charge de l’entreprise, qui s’était vue contrainte de fournir une garantie financière de 5,5 millions de francs avant d’entreprendre ces assainissements. Le chantier démarrera ces prochains mois avec un procédé novateur. «Nous allons utiliser des bactéries qui vont ingérer les hydrocarbures», explique Stéphane Trachsler. Si cette phase pilote de six mois donne les résultats escomptés, les travaux se poursuivront sur les secteurs restant, durant les années à venir, «avec pour objectif de réduire durablement la concentration de polluants et d’atteindre des niveaux inférieurs aux limites fixées par la législation».

Fini le raffinage?

Mais de l’avenir des installations, il n’est guère question dans les propos de Stéphane Trachsel. «Nous sommes toujours en contact avec des repreneurs potentiels, indique-il sobrement. On voit passer toute sorte de projets. Certains proposent de reprendre le raffinage, d’autre veulent y aménager une zone industrielle. D’autres encore, des logements.» Entre les lignes, on devine que Tamoil n’est plus sur les rangs pour relancer sa propre production à Collombey. Faute de repreneur, le Conseil d’Etat valaisan a fixé un délai de cinq ans à Tamoil pour remettre ses machines en route ou les démanteler. C’était en 2015. «Nous avons jusqu’en 2020 pour nous déterminer définitivement sur le sort de la raffinerie. Il est prématuré de tirer aujourd’hui des conclusions sur son avenir; toutes les hypothèses demeurent ouvertes», déclare Stéphane Trachsel.

Vers un démantèlement

La possibilité d’un démantèlement semble néanmoins se dessiner. «Les négociations sont à bout touchant, signale Yannick Buttet. Rien n’est signé et nous restons prudents, mais nous sommes optimistes.» Si ce scénario se confirme, il s’agira de réfléchir à une nouvelle vie pour cette vaste friche. Si ces assainissements permettront de rejoindre les normes légales, «il s’agira encore d’un site résiduellement pollué», note Yves Degoumois.

Le risque de pollution permettra-t-il de l’habitat, comme le souhaite notamment le promoteur valaisan Christian Constantin, qui ambitionne d’y loger à terme quelque 20 000 habitants et avant eux les athlètes des éventuels Jeux de 2026? «Tout est possible, moyennant certaines adaptations. Sur Genève, à Onex, on a construit des immeubles sur une décharge, avec un système pour capter le méthane», signale Yves Degoumois. De son côté, Yannick Buttet verrait d’un bon œil la construction de nouveaux appartements dans sa commune, mais pas à n’importe quel prix. «Nous sommes déjà en contact avec Christian Constantin sur ce dossier. Nous souhaitons être intégrés au processus. On nous reproche un développement rapide, voire trop rapide, de notre commune. Bâtir de nouveaux logements sans réfléchir à l’emploi, aux infrastructures, aux routes serait une absurdité. Nous devons aussi tenir compte du besoin en zone industrielle. Cette parcelle est stratégique. Une telle surface est quasi-unique en Suisse. Nous devons évidemment y réfléchir en restant sensibles aux besoins des communes voisines.» (TDG)