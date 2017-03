Les hommes sont plus «vegans» que les femmes

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce sont surtout les hommes qui sont végétaliens. Environ 60% des personnes qui excluent tout produit d'origine animale sont des hommes. De manière générale, 11% de la population suisse sont végétariens et 3% végétaliens.

Dans la tranche d'âge des 15 à 34 ans, la proportion des végétaliens, dit plus couramment «vegans», est deux fois plus élevée que dans l'ensemble de la population, soit 6%. Et la majorité sont des hommes, selon un sondage effectué par l'institut DemoSCOPE mandaté par l'organisation Swissveg.

En même temps, les personnes de sexe masculin mangent en moyenne davantage de viande que les femmes. Quelque 24% des hommes se nourrissent de viande tous les jours, contre 15% de femmes. Ces dernières sont aussi plus nombreuses à être végétariennes (70%).

L'institut constate également des différences régionales. En Suisse alémanique, les végétariens sont plus nombreux (12%) qu'en Suisse romande (5%). Pour réaliser son étude, DemoSCOPE a interrogé 1296 personnes âgés de 15 et 74 ans habitant des deux côtés de la Sarine. (ats/nxp)