Les dernières pubs Saint Laurent jugées sexistes

Une cinquantaine de plaintes ont été déposées auprès de l'autorité française de la régulation professionnelle de la publicité (ARPP). Le recours à la justice concerne la nouvelle campagne de publicité de Saint Laurent, propriété du groupe Kering

Qualifiées de «dégradante» et de «choquante» pour l'image de la femme, plusieurs illustrations ont suscité un tollé et enflammé les réseaux sociaux. Deux affiches sont visées en particulier, l'une montrant une femme pliée en avant, perchée sur des talons à roulettes et la tête posée sur un tabouret, l'autre une femme en bas résille, jambes écartées face à l'objectif du photographe.

Ces affiches ont suscité l'indignation de certains internautes réunis sur Twitter sous le mot-clé #YSLRetireTaPubDegradante.

Coco Chanel disait: “Le luxe, ce n'est pas le contraire de la pauvreté mais celui de la vulgarité.” Alors @YSL ? #YSLRetireTaPubDegradante pic.twitter.com/KWdtzAOZpx — Nicolas ANTONINI (@nicolasantonini) 4 mars 2017

Parce qu'il est vraiment temps de dire STOP à ces pubs affligeantes, dégradantes...et moches ! #YSLRetireTaPubDegradante pic.twitter.com/5zrVDYt1pp — Perrine Stenger (@PerrineST) 4 mars 2017

Responsabilité de l'entreprise

«L'ARPP a demandé à la marque et à l'afficheur de modifier au plus vite ces visuels», a déclaré Stéphane Martin, directeur général de l'autorité jugeant que «la profession s'est fixée des règles de dignité et de respect de l'image de la personne qui ne sont pas ici respectées». «Nous estimons qu'ici, sans être juge du bon droit, il y a un manquement grave», a-t-il ajouté.

«La mode est très signifiante, notamment chez les adolescentes. (...) Sur ces images, la femme est offerte et elle est aussi très maigre», a-t-il ajouté, évoquant les enjeux de responsabilité sociale des entreprises sur la maigreur. Ces plaintes interviennent à quelques jours de la journée la femme, le 8 mars.

En 2015, une publicité de la marque avait été interdite par l'autorité de régulation de la publicité du Royaume-Uni en raison de la maigreur du mannequin.

(aec avec ats/nxp)