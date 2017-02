La SSR lance une app pour l'intégration

Combien de temps la vignette autoroutière est-elle valable? Pourquoi les sacs poubelles ont-ils des couleurs différentes? Que signifie «naturalisation facilitée»? Les utilisateurs peuvent répondre à ces questions dans un quizz et reçoivent des informations sur le quotidien en Suisse, indique la SSR dans un communiqué. Ils ont aussi accès à un flux d'actualités en sept langues.

L'application, disponible gratuitement sur smartphone et tablette, est basée sur le guide pratique de la Suisse de swissinfo.ch. Elle propose pour l'instant quelque 300 questions et des liens informatifs autour de 10 thèmes comme le logement, la santé, le sport et les loisirs ou le travail.

Les contenus devraient être régulièrement étoffés. «Together» sera exploitée sous forme de projet pilote jusqu'en juin 2018, avant d'être évaluée. Elle est basée sur l'infrastructure technique de l'ancienne application «politbox», lancée lors des élections fédérales 2015, ce qui a permis d'en limiter les coûts de développement, précise la SSR. (ats/nxp)