Jean-Michel Bugnion: La palme du surréalisme dadaïste

Jean-Michel Bugnion: La palme du surréalisme dadaiste

Quand on s’engage dans la course au CF, évidemment faut-il s’attendre à prendre des coups, pas tous au-dessus de la ceinture. Mais quand même, le reproche fait par Céline Amaudruz à la candidature de Maudet me paraît mériter la palme du surréalisme dadaïste. Outre les 90000 Genevois de plus de 15 ans et les 873'046 Suisses binationaux, chiffres rapportés dans la Tribune d’aujourd’hui, il faut aussi prendre en compte le 61% de la population genevoise issue de la migration (Ocstat, TdG du 18 avril 2017) et le tiers de la population suisse de plus de 15 ans (OFS, RTS info 22.01.2015 pour la situation en 2013, pourcentage qui a dû depuis augmenter)) Que cela plaise ou non à la vice-présidente genevoise de l’UDC, le peuple suisse en général et celui de Genève en particulier résulte d’un brassage international constant de ses membres, comme c’est d’ailleurs la tendance générale en Europe. Dès lors, deux hypothèses viennent à l’esprit devant la suspicion publique affichée par Mme Amaudruz… (...)

Patrick Dimier: Le dilemme latins vs alémaniques

Ce qui est certain c'est que mise à part Mme Keller-Sutter, c'est le vide sidéral de l'autre côté de la Sarine en matière de personnalités non liées à des lobbies. En ce qui concerne M. Cassis, même s'il ne vient pas de Dijon, il constitue le même danger que cette denrée pour notre marché alimentaire intérieur. On sait tous qu'il est "porta borsa" des assureurs, dont nous connaissons tous les méfaits. Elire ce parlementaire, qui a certainement une grande valeur stratégique au niveau de la Chambre basse, à l'Exécutif fédéral reviendrait à confier la bourse aux voleurs. Je l'ai dit et je le redis volontiers, s'il est évident que nos confédérés tessinois ont raison de revendiquer un siège à l'exécutif fédéral, cela ne veut pas dire qu'il faut y envoyer n'importe qui, au seul motif de son appartenance à ce Canton. Les Tessinois ont des personnalités qui ne posent pas ce problème d'allégeance tout en ayant l'assurance nécessaire pour remplir la fonction de façon déterminante. Au premier rang, M. Lombardi qui nous a démontré, avec sa brillante présidence du Conseil des Etats, qu'il a manifestement le calibre pour, non seulement représenter les italophones, mais encore, donner du poids à la voix latine dans ce conseil. (...)

Claude Bonard: Pierre Maudet et Ulrich Ochsenbein, de mauvais Suisse parce que binationaux?

Un parti politique que chacun aura reconnu ne veut pas de candidats binationaux ni de candidates binationales d'ailleurs, s'agissant de la succession de M. Didier Burkhalter au Conseil fédéral. Quelle histoire ! Heureusement que ce parti n'existait pas dans sa forme actuelle au 19e siècle car en ce temps là, il aurait été frappé d'apoplexie à propos du parcours du dénommé Ulrich Ochsenbein, l'un des initiateur de la Constitution fédérale de 1848 qui devint ensuite Conseiller fédéral radical, et, n'ayant pas été réélu, devint Général dans l'armée française ! En un mot comme en cent, Ulrich Ochsenbein, puisque c'est de lui qu'il s'agit aurait été frappé d'opprobre. Qui était ce personnage singulier ? Ulrich Ochsenbein était un homme politique bernois, propriétaire terrien dans le Seeland et conservateur, il s'opposa à celui qui fut d'abord son ami avant de devenir son principal adversaire, Jakob Stämpfli. En 1882,défenseur de valeurs conservatrices et paysannes, Ochsenbein milita au sein du Parti populaire bernois. C'est amusant lorsque l'on sait que ce parti défendait des idées proches de celles du Parti des paysans, artisans et Bourgeois (PAB) quelques décennies plus tard. Ce même PAB qui deviendra l'Union démocratique du centre (UDC) d'aujourd'hui…

Jean-Souhel Gowrié: Guillaume Tell existe bel et bien, tout comme LA Suisse

Un des passages les plus savoureux de la perle de LA Conseillère Nationale socialiste (j'arrive encore à lui trouver quelque chose de "savoureux") est cette phrase inimitable : "moi, je sais que Guillaume Tell n'a jamais existé". Il n'y pas de doute, à la lecture de cette phrase, on est forcé de croire que Dame Marra est soit retombée en enfance, soit qu'elle était sous l'emprise de substances hallucinogènes. Car la dernière fois que j'ai entendu ce genre de phrases dites de cette manière-là fut lorsque ma fille aînée déclara à Noël : "moi, je sais que le Père Noël n'existe pas". A l'époque, je lui ai répondu : mais, ma chérie, bien sûr qu'il existe. La preuve, tu y as crû jusqu'à maintenant ! (...) Oui, Madame. Guillaume Tell existe tout comme ce magnifique pays dont il est l'un des symboles, ne vous en déplaise. Et aimer ma famille ne signifie en aucun cas détester celles des autres. Adorer mes enfants n'est nullement synonyme de rejet de ceux des autres. (...)

Mireille Vallette: Un livre décoiffant autopsie la mort de Mahomet

Hela Ouardi, professeure tunisienne, a revisité la fin de vie de Mahomet à partir de sources exclusivement musulmanes, sunnites et chiites. Si l’on s’intéresse à l’histoire de l’islam, «Les derniers jours de Muhammad» représente une riche découverte. La lecture en est facile et l'écriture subtile. (...) Un point-clé est l’absence de désignation de son successeur par Mahomet. À partir d’indices convergents, Hela Ouardi pose cette hypothèse: Mahomet n’aurait pas voulu créer une religion, mais annonçait l’apocalypse, l’arrivée du Messie. Une phrase qui lui est attribuée le suggère: «Par Celui qui tient mon âme en Sa main, la descente de Jésus fils de Marie est imminente.» Dans cette optique, l’islam religion universelle aurait été inventé après la mort de son prophète par le deuxième calife Omar qui a régné de 634 à 644 et par les califes omeyyades. Abu Bakr n’a exercé le pouvoir que deux ans (632-634). (...)

Rémi Mogenet: Le café en Amérique (...) Pour l'Amérique, il y a une manie française d'appeler jus de chaussette le café qu'on y sert, et c'est assez grotesque, pour deux raisons. La première est qu'il est ridicule de répéter sans réfléchir une simple métaphore, puisqu'il ne s'agit pas réellement de jus de chaussette. La seconde est que le café en Amérique m'a paru bon. On le sert dans de grands gobelets bien fermés, et il est bien chaud, point trop fort ni trop faible, de telle sorte qu'en prendre un et le boire dans sa voiture en conduisant est un véritable délice. En Italie, où on ne peut guère boire de café qu'en restant accoudé à un bar, on regrette avec nostalgie ce café à emporter dans sa voiture! On m'a dit, au reste, que, ces dernières années, sensibles aux critiques du monde entier et aux traditions italiennes et espagnoles qui circulent parmi eux, les Américains avaient beaucoup amélioré leur café. Souvent, ils présentent les deux sortes, faible à l'américaine et forte à l'européenne, et laissent le choix... (TDG)