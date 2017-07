Immersion à 360 degrés dans le monde de Klimt

Le musée d'art moderne de Milan, le Mudec, propose jusqu'au 7 janvier une immersion à 360 degrés dans l'oeuvre de Gustav Klimt, prenant ainsi un peu d'avance sur le centenaire de la mort, en 2018, du célèbre peintre autrichien.

Expérience immersive multimédia

Ici, pas d'oeuvres du peintre, mais une expérience multimédia. Des dizaines de représentations des tableaux du peintre, mais aussi des photos de lui, de sa compagne Emilie Flöge et de Vienne à l'époque sont projetées en format géant sur les murs, dans une ambiance pleine de poésie. La musique accompagne le visiteur dans ce voyage.

Klimt live experience - Reggia di Caserta pic.twitter.com/6o7SBLlMjm — K armen (@verehren_) July 28, 2017

«Klimt était un partisan de l'art total, un artiste qui a compris dès l'enfance la valeur de la connexion entre les arts, lui qui avait un père orfèvre et une mère passionnée de musique lyrique, et il est donc l'un des artistes les plus adaptés pour proposer une telle »expérience immersive multimédia«, explique à l'AFP Sergio Risaliti, le conseiller scientifique de cette expérience multi-sensorielle.

»Ses premières expériences dans le domaine de la peinture furent la décoration de grands théâtres. Il vivait dans une ville imprégnée de musique, de littérature, d'architecture, Vienne vit alors une nouvelle époque glorieuse«, souligne-t-il.

«Entrer dans les détails d'un tableau»

Cette «Klimt Experience» offre «la possibilité non seulement de s'immerger mais aussi d'être quasi submergé par les détails de la peinture extraordinaire de Klimt», note M. Risaliti, en soulignant que «c'est comme si nous avions un oeil télescopique nous permettant d'entrer dans les détails d'un tableau et d'en connaître toute la pensée».

Artiste hors norme, révolté contre la bourgeoisie et les moeurs de son temps, Gustav Klimt (1862-1918) est l'un des pères de la Sécession viennoise. Parmi ses chefs d'oeuvre figure le »Baiser".

Klimt experience - Mudec, via Tortona 56, Milan. Jusqu'au 7 janvier. (afp/nxp)