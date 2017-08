Ces chirurgiens qui postent leurs opérations

Les chirurgiens plastiques sont toujours plus nombreux à partager des vidéos de leurs opérations sur Instagram et Snapchat. Parmi les praticiens les plus connus sur les réseaux sociaux, il y a Michael Salzhauer, surnommé Dr Miami, dont les lives rassemblent près de 500’000 personnes chaque jour. Ou Dr Tavakoli, un médecin australien qui documente son quotidien professionnel sur Instagram. Ou encore Dr Eddy Dona qui assure passer par les réseaux sociaux pour éduquer le public à la réalité de la chirurgie plastique. Sans oublier le docteur Schulman de New York, qui joue clairement la carte de l’autopromo.

Comme dans les séries télévisées Une tendance qui s’inscrit dans le prolongement du succès de séries télévisées comme Nip/Tuck ou Botched qui prennent pour thème la chirurgie esthétique. Mais si cela plait énormément aux utilisateurs des réseaux sociaux, nombreux sont les chirurgiens qui tentent de faire interdire la diffusion de ce type de vidéos sur ces plateformes.

Attention, cette vidéo contient des images pouvant choquer la sensibilité de certaines personnes. (nxp)