Walter Mittelholzer, «l’oublié» de l’Elysée

Une photo des restes du glacier du Rhône emballés dans une bâche pour les protéger du soleil. Quand les Seiler ont bâti l’hôtel de Gletsch, le glacier était tout proche. Avançant, il aurait pu engloutir l’établissement. C’est dire si le pari était risqué. Le glacier, qui avait été acheté par les Seiler (!), n’a cessé de reculer depuis un siècle.

Même phénomène avec le glacier de Morteratsch, dans le massif de la Bernina. On a eu l’idée de fixer un écriteau au pied du glacier tous les dix ans. Aujourd’hui, il faut une bonne demi-heure de marche pour parcourir un siècle de recul du glacier.

Il faut voir l’exposition «Sans limite, photographies de montagne», au Musée de l’Elysée à Lausanne. La photographie a inventé le paysage de montagne en le révélant au monde, dans la lignée des écrivains des XVIIIe et XIXe siècles, tout à la fois peintres, reporters, ethnographes, naturalistes et photographes. «Aucun slogan publicitaire n’eut la force évocatrice et la conviction du vocabulaire rousseauiste», écrivait Louis Gaulis.

L’exposition de Lausanne met en valeur des images de toutes les époques et de nombreux travaux contemporains. Après les Emile Gos, René Burri, Jules Beck, les Peter Knapp, Balthasar Burkhard, Pierre Vallet, Nicolas Crispini et bien d’autres encore. On relève 96 noms sur la liste des photographes affichée à l’entrée de l’exposition.

A notre étonnement, pas mention de Walter Mittelholzer, pionnier de l’aviation qui publia en 1928 un ouvrage intitulé Les ailes et les Alpes, avec la collaboration du Club alpin suisse. Il accompagne d’abord Henri Pillichody, l’un des fondateurs de la future Swissair, à bord d’un biplan Farman. C’est la première fois qu’il voit le monde d’en haut. La mission, photographier des emplacements de batterie. Des ennuis de moteur contraignent Pillichody d’effectuer un atterrissage d’urgence sur une prairie. Le vol suivant avec l’adjudant Cuendet connaît le même sort. Debout dans l’appareil, en plein vent, Mittelholzer photographie le massif du Tödi et de l’Oberalp. Il devient pilote militaire, survole et photographie systématiquement les Alpes, des Grisons jusqu’au massif du Mont-Blanc avec la mer de Glace. Les 200 photos de son ouvrage représentent pour les glaciologues contemporains un témoignage capital sur le recul des glaciers.

Au troisième niveau du musée, on trouve quand même un panneau discret avec quelques photos de l’aviateur, qui aurait mérité mieux.

Pris un jour dans une tempête de neige, il s’était écrasé en pleine montagne. L’aventurier avait été grièvement blessé après avoir été éjecté. Il avait péniblement réussi à rejoindre un village au fond d’une vallée, les doigts gelés. Trois mois d’hôpital. Rien ne l’arrêtera. (TDG)