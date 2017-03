Vie publique, vie privée: Luc Barthassat fait le grand écart

Luc Barthassat n’est pas tout à fait un homme politique comme les autres. Extrêmement présent sur les réseaux sociaux, le conseiller d’Etat s’y exprime sans filtre en commentant les aléas de la vie politique. En gros, il fait du Donald Trump. Mais l’élu ne fait pas que cela. Il expose aussi une partie de sa vie privée, postant de nombreuses photos de sa famille, notamment lors de vacances.

«Et alors, où est le problème?» diront certains. Le problème surgit lorsque la même personne éclate de colère parce qu’un journaliste de ce journal ose lui poser une question qui, selon elle, relève exclusivement de sa vie privée. Dans le cas d’espèce: les raisons qui l’ont poussé à solliciter une avance sur salaire, ainsi que le montant de celle-ci.

Tout en refusant de répondre à notre collègue, Luc Barthassat s’est répandu sur les réseaux sociaux en des termes peu élogieux pour la Tribune de Genève, diffusant (et confirmant) par la même occasion l’information sur son avance sur salaire. Un peu contradictoire, non? Mais ce n’est pas le plus piquant.

En réalité, la question posée à Luc Barthassat avait précisément pour but de déterminer s’il y avait ou non un intérêt public à publier l’information. Je résume: un élu, donc un homme public, dont le salaire confortable est payé par nos impôts, a quelques soucis financiers. En soi, il n’y a là rien de scandaleux. Toute autre est la question de savoir si ses ennuis risquent d’avoir une influence sur son fonctionnement en tant qu’homme d’Etat. Cela peut-il le rendre plus vulnérable? En fournissant une réponse (qu’il a donnée hier au Matin), Luc Barthassat aurait vraisemblablement réglé rapidement le problème.

Car contrairement à ce que semble penser le conseiller d’Etat, il n’y a pas de cabale contre lui et les journaux – du moins en Suisse – ne diffusent pas automatiquement toutes les informations qu’ils possèdent. Les décisions se prennent au cas par cas.

Autrement plus dérangeante, la révélation de l’enfant hors mariage de Christophe Darbellay est à cet égard un véritable cas d’école. Et cela même si c’est l’ancien président du PDC suisse qui avait choisi de reconnaître «sa faute» dans le SonntagsBlick. Sans doute pour anticiper une révélation qu’il n’aurait pas pu aussi bien contrôler.

Fallait-il publier? Une chose est certaine, le fait que Christophe Darbellay ne se soit jamais privé de mettre en scène sa famille afin d’améliorer son image politique a pesé lourd dans la balance. En agissant ainsi, un peu comme le fait Luc Barthassat, il a rendu encore plus floue la frontière qui sépare vie publique de vie privée. Nos élus seraient peut-être bien avisés d’en revenir à une délimitation un peu plus claire de ces territoires pourtant distincts.

(TDG)