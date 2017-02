Une pause et ça repart

Depuis la crise financière, la perception du risque intra-européen s’est profondément transformée. Auparavant, les obligations de l’Etat français et allemand offraient la même rémunération pour un risque perçu comme identique. A l’extrême, cela était aussi le cas pour la Grèce, qui au plus bas en 2005 n’offrait que 0,08% de rendement de plus que l’Allemagne. Cette prime a été jusqu’à atteindre 35% au pire de la crise grecque; un sacré changement de paradigme. La zone euro n’est donc plus perçue comme un ensemble homogène et les marchés sanctionnent les risques locaux.

Depuis plusieurs mois, la résurgence du risque politique préoccupe les intervenants et la France n’a pas été épargnée. Alors que sa prime était d’à peine +0,2% durant l’été 2016, elle s’est fortement écartée et se situe actuellement à +0,75%. Même si cela reste bien moins que les 2% de prime que l’Italie doit offrir par rapport aux emprunts allemands, le spectre du risque politique plane sur la zone euro.

Cette situation devrait continuer à soutenir le franc, sûrement au-delà de ce que la Banque nationale suisse (BNS) souhaiterait. Le stress ne se reflète pas (encore?) dans les réserves de changes de la BNS, qui reculent depuis deux mois après avoir atteint le niveau record de 647,76 milliards de francs en novembre 2016. Depuis quelques jours, le franc se renforce contre l’euro et retrouve ses plus hauts d’août 2015 à 1,0637, gagnant plus de 3% depuis le début du rallye. L’affaiblissement du franc contre dollar jusqu’à la fin du mois de décembre a sans doute aidé la BNS, ce qui pourrait expliquer la récente baisse des réserves de changes.

De là à penser que ses interventions sur le marché des changes sont révolues, alors que le risque politique s’intensifie chez nos voisins européens, serait imprudent.

(TDG)