Comme la semaine passée, le Dow Jones a battu tous les records d’altitude. Comme la semaine passée, les voix s’élèvent pour dire que «ça ne peut pas durer». Comme la semaine passée, ça dure et ça continue de monter parce que les promesses (toujours floues) de Trump au niveau de la fiscalité pourraient éventuellement dynamiser l’économie. L’économie qui ne va pas si mal si l’on en croit les indicateurs économiques et les chiffres trimestriels.

Il y a toujours à boire et à manger dans ces indicateurs, mais comme en ce moment nous avons toujours tendance à voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide, le soleil continue de briller sur Wall Street. On ne peut pas nier que, l’un de ces jours, on va se prendre une claque que l’on n’aura pas vu partir, mais comme en ce moment il y a un prédicateur qui nous annonce la fin du monde tous les trois jours sur les chaînes d’informations financières, on devrait être protégé tant que ces gars-là sont encore écoutés.

La chose la plus symptomatique qui soit arrivée la semaine passée, l’événement qui résume le plus notre manque d’intérêt et la platitude de ce marché, c’est l’annonce de François Bayrou, qui renonce à la présidentielle française et qui reporte ses voix sur l’ex-banquier, nouveau génie politique, l’hystérique Emmanuel Macron.

Le jour où M. Bayrou a annoncé sa décision, l’euro/dollar est soudainement remonté, relativement violemment (toutes proportions gardées). Assister à cela alors que Bayrou a fait 9% aux dernières élections et que Macron n’a d’expérience politique que son pauvre mandat au côté de M. Hollande, on peut se demander si le marché n’est pas désespéré.

Si cette semaine nous constatons que la Bourse monte à la suite de la corrélation entre la naissance des canards dans le lac de Central Park et les indices boursiers, nous saurons que l’on a touché le fond.

*Fondateur du site Investir.ch (TDG)