Un mauvais rêve et Stefan Zweig à relire…

J’ai fait un rêve. Un mauvais rêve. Qui tenait davantage de la crise d’angoisse que du cauchemar classique, très improbable, que l’on fait en exhumant inconsciemment une peur qui nous taraude. C’était il y a quinze jours. J’ai rêvé que mes deux garçons de bientôt 16 et 13 ans étaient envoyés au front. J’ai rêvé que mes enfants vivaient la guerre.

Cela peut paraître stupide de prime abord, mais cette crainte a trouvé quelques échos autour de moi. Pas auprès de mes enfants…

J’avoue qu’après avoir encaissé leurs petits sourires narquois à l’évocation de ce cauchemar, j’ai immédiatement pensé à l’auteur autrichien Stefan Zweig, qui écrivait, au début des années 40: «Et le 28 juin 1914 retentit à Sarajevo ce coup de feu qui, en une seconde, fit voler en mille éclats, comme un vase de terre creux, ce monde de la sécurité et de la raison créatrice dans lequel nous avions été élevés, dans lequel nous avions grandi, et où nous nous sentions chez nous…»

Cette phrase profondément marquante est tirée du livre Le monde d’hier – Souvenirs d’un Européen. Un livre d’une actualité et d’une richesse infinies sur – notamment – les dérives du populisme, et que les concepteurs des programmes scolaires (ou les parents…) pourraient soumettre à tous ces jeunes qui terminent leurs études, histoire de leur éviter d’esquisser un sourire narquois à l’allusion d’une guerre possible en Europe.

«Et le 28 juin 1914 retentit à Sarajevo ce coup de feu qui, en une seconde, fit voler en mille éclats ce monde de la sécurité et de la raison créatrice...»

Comment, en effet, ne pas être ébranlé par les bouleversements explosifs que connaît le monde actuellement, comme l’a été Stefan Zweig au début des années 40, au moment où il couche sur papier son angoisse face à la montée du nazisme? Quelques mois avant qu’il ne se couche définitivement lui-même, terrassé par l’insupportable angoisse de vivre dans un monde soumis au fascisme. Dans la Vienne natale et douillette de la fin du XIXe siècle de Stefan Zweig, comme dans notre monde actuel, «vivre confortablement et en toute liberté» coulait sans doute de source pour la majorité des citoyens. On sait malheureusement ce qu’il est advenu de cette vie confortable et sécurisante des Viennois et de centaines de millions d’autres personnes au XXe siècle. On devrait par contre savoir qu’on n’est pas à l’abri aujourd’hui de ce qu’il s’est passé hier. Il ne viendrait pas à l’idée de grand monde de remettre en cause le maintien de notre humanité hypersécurisante actuelle. Et pourtant…

Pourquoi le terreau qui a permis l’éclosion du nazisme dans les années 30 serait-il fondamentalement différent de celui qui, insidieusement, décompose l’Europe aujourd’hui? En 2008, avec l’émergence de la crise financière, les dominos européens s’écrasaient implacablement sur le sol, les uns après les autres. Avec, déjà, cette conviction évidente, presque banale: rien n’est acquis.

Quelques années plus tard, ce sont quelques-unes des valeurs humanistes qui ont fait de l’Europe un havre de paix depuis le début des années 50 qui jonchent le plancher. Monnet et Schuman se retourneraient dans leur tombe… Zweig aussi, probablement.

«Pourquoi le terreau qui a permis l’éclosion du nazisme dans les années 30 serait-il fondamentalement différent de celui qui, insidieusement, décompose l’Europe aujourd’hui?»

Les montées nationalistes. La résurgence du protectionnisme. La perte de nos valeurs humanistes devant une crise des migrants que personne ne semble en mesure de gérer. L’abandon de nos valeurs dans l’enfer d’Alep. L’irresponsabilité et l’incompétence d’un nombre croissant d’hommes politiques engoncés dans leurs réflexes électoralistes. La haine d’autrui. Un partage à ce point inéquitable des richesses qu’il engendre frustrations et colère. Colère grandissante des «exclus du système». Les «sans-dents», les «sans-papiers», les «sans-avis»… Bref, aujourd’hui, l’Europe vit «l’antifédération», contraire aux idéaux des pères fondateurs de la construction européenne.

L’Europe, attaquée sur ses fondements par différentes formes d’extrémismes, de Berlin à Paris, de Madrid à Londres, vacille. Sans doute faut-il espérer qu’elle ne touche pas terre pour se relever. C’est pour puiser à cette source d’espoirs que chacun d’entre nous ferait bien de relire Stefan Zweig, qui a donné sa vie pour ne pas avoir supporté l’idée de voir l’humanité et la paix ployer sous les assauts destructeurs des extrémistes.

Quid du projet européen? Quid de nos valeurs? Et plus important encore, quel avenir pour nos enfants et petits-enfants? Aujourd’hui, la seule chose que l’Europe semble pouvoir garantir, en 2008 comme en 2016, ce sont les actifs bancaires. Perspective fort peu réjouissante. Le manque de perspectives rassurantes et l’incertitude des peuples ont beau porter en eux les germes de la dérive humaine, se remémorer le passé peut être salvateur.

Le livre de Stefan Zweig, nous devrions avoir le courage de le réécrire, en connaissance de cause: il s’appellerait Le sursaut.

(TDG)