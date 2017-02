Un bon apprenti a souvent ramé à l’école

Ils s’appellent Adrian Krähenbühl, Anita Lampart, Michael Messerli, Joé Donzallaz, Selina Slamanig, Justine Froidevaux, William Ducommun ou encore Cynthia Gafner. Ce sont quelques-uns des lauréats du Championnat des métiers 2016. Le meilleur d’entre eux, Mario Eggerschwiller, a reçu son prix des mains de Johann Schneider-Ammann, lors du SwissSkills Day, mercredi à Berne.

A l’heure où les concours professionnels font les beaux jours de la TV, organiser une journée nationale dédiée à l’apprentissage s’imposait. En saint patron de la formation duale, le conseiller fédéral a lancé l’initiative en 2014 déjà.

Il passe cette année à la vitesse supérieure, avec un partenariat entre la fondation SwissSkills, le Secrétariat d’Etat à la formation et la recherche, l’Union patronale suisse, l’USAM, UBS et Ringier.

Objectif: doper la relève professionnelle et montrer qu’apprentissage ne rime pas avec voie de garage pour les largués de l’école.

Une étude présentée à cette occasion permet d’étayer le postulat. La pédagogue Margritt Stamm s’est penchée sur les 200 premiers lauréats du concours de 2014. Qui sont-ils? Comment se sont-ils préparés pour décrocher leur titre national? Et quels bénéfices en ont-ils tiré?

Premier constat: ces jeunes de 19 à 26 ans, couronnés pour l’excellence de leurs compétences n’étaient de loin pas tous de bons élèves. Un tiers d’entre eux qualifie même ses résultats de médiocre, voire mauvais! L’apprentissage a représenté une seconde chance qui a permis l’explosion de leurs performances. Voilà qui devrait inciter les patrons à revoir leurs critères de recrutement, suggère l’étude. Les bonnes notes ne font pas encore les bons apprentis!

Deuxième constat: l’apprentissage permet encore et toujours un certain brassage social en Suisse. 64% des 200 meilleurs sont issus de familles de statut social inférieur. Et le cliché des parents universitaires qui dirigent leurs enfants systématiquement vers les hautes études, est inexact: 15% des gagnants viennent de familles hautement qualifiées.

Les moteurs du succès? L’étude distingue trois catégories de champions: ceux qui veulent profiter d’un concours pour faire de nouvelles expériences (31%), ceux qui adorent la compétition et sont avides de réussite (41%), et enfin ceux qui s’estiment particulièrement doués (28%). Mais tous se retrouvent par les sacrifices, en temps et en argent, consentis pour y arriver.

Tout cela valait-il la peine? Une claire majorité répond par l’affirmative. Plus d’un lauréat sur deux a obtenu une promotion professionnelle. Et plus de 80% ont commencé une nouvelle formation, parfois à l’université ou dans une haute école. Et 96% seraient prêts à recommencer!

(TDG)