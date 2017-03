Un art russe en clair-obscur

Il n’a pas encore 40 ans, il est traversé par l’énergie de son âge et par un instinct communicatif prononcé qui le pousse parfois à camper à la lisière du cabotinage. Mais surtout, il porte sur ses épaules une douzaine de saisons à la tête de l’Orchestre national du Capitole de Toulouse et décide depuis 2014 des destinées artistiques de l’Orchestre du Théâtre Bolchoï. Bref, Tugan Sokhiev est une illustration accomplie de cette Russie qui régénère avec une régularité métronomique ses génies précoces. Invité au Victoria Hall lundi soir, le chef d’origine ossète n’a pourtant pas toujours été irréprochable. On pourrait longtemps discuter le programme mis à l’affiche, grand pot-pourri centré essentiellement autour d’airs d’opéra de Tchaïkovski et extraits de son Casse-Noisette. On y trouvera a posteriori une justification dans cette ambiance de quasi-gala, ou de concert de Nouvel-An, si on préfère, qui a régné au Victoria Hall. Les véritables doutes ont surgi ailleurs: au sein d’un orchestre qui a affiché à la fois finesse et gros trait, couleur criarde et ton excessif. On aura ainsi entendu une formation irréprochable aux côtés d’excellents chanteurs qui ont alterné leurs airs (la mezzo Agunda Kulaeva, le baryton Igor Golovatenko et le ténor Bogdan Volkov), d’Eugène Onéguine, de Iolanta et d’autres opéras. Et on aura constaté, dans la deuxième partie, quelques approximations dans les attaques et une absence de nuances et de subtilité dans les «Divertissements» et la «Valse des fleurs» de Casse-Noisette. Jouer fort et souligner à outrance les accents fait certes son effet auprès du public mais n’enlumine pas les pièces investies.

(TDG)