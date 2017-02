Toujours plus haut

«Les arbres ne montent pas jusqu’au ciel» – cette maxime, je l’ai entendue encore et encore pendant des années. Quand les marchés boursiers sont en hausse depuis trop longtemps, on l’utilise pour exprimer le fait que cette hausse ne «peut pas durer».

Depuis quelques jours, je commence à me dire que peut-être que les arbres ne montent pas jusqu’au ciel, mais que le président Trump semble bien décidé à nous le faire croire.

Depuis le 8 novembre, on n’arrête pas de nous dire que cette tendance haussière dans laquelle nous sommes depuis 2009 ne peut pas durer. Tout spécialement avec Trump au pouvoir. Le marché est trop cher, il est trop monté, les Banques Centrales ne savent plus quoi faire pour conserver le «momentum haussier» et, surtout, l’argument final et massif: «les arbres ne montent pas jusqu’au ciel».

Sauf que ça continue de monter. La semaine dernière les indices américains ont – encore une fois – battu des records d’altitude et cela, comme si de rien n’était, sans effort apparent et sans «grande nouvelle» qui changerait la face du monde. Ce n’est pas qu’Apple a vendu deux fois plus de téléphones que prévu, pas que Ford a triplé ses ventes, pas que les chiffres économiques sont soudainement spectaculairement bons, non… C’est tout simplement des «tweets». Le marché monte sur des «tweets».

Je le reconnais, ce ne sont pas les «tweets» de n’importe qui, puisque ce sont ceux du président américain – tout de même – mais à la fin le résultat est le même: le marché monte sur un commentaire de 140 caractères.

Cette fois, les marchés ont décidé de monter, parce que Trump a «laissé entendre» que son programme de rabais fiscaux – qui devrait voir le jour dans quelques semaines – sera «spectaculaire». Du coup, on s’emballe et on se dit que, finalement les arbres n’iront peut-être pas au ciel, mais d’ici à la stratosphère, on a encore de la marge.

*Fondateur du site Investir.ch

