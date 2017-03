Suisse-Sénégal: un pari sur la formation

La rubrique L’invité(e) est une tribune libre (3000 signes, espaces compris) sélectionnée par la rédaction. Avant d’envoyer votre contribution, prenez contact assez tôt à courrier@tdg.ch , afin de planifier au mieux son éventuelle publication.

La Suisse qui accueille, du 19 mars au 22 mars 2017, le président Macky Sall, est le troisième partenaire du Sénégal pour les exportations, après la France et l’Espagne. En 2016, le volume des échanges s’élevait à 302,5 millions de francs. La Suisse exporte des machines, des produits chimiques et pharmaceutiques et importe de l’or. Toute la production aurifère industrielle du Sénégal est raffinée en Suisse. Avec les grandes quantités de pétrole et de gaz découvertes au Sénégal, la Suisse va certainement investir ce créneau.

Les relations internationales ne se limitent pas seulement aux échanges entre gouvernements nationaux et les milieux d’affaires, «elles concernent de manière plus importante les relations entre les populations, qui se tissent à travers de multiples échanges», analyse Dagmar Schmidt Tartagli, Ambassadrice suisse au Sénégal. Des associations avec un lien suisse œuvrent dans les domaines de l’écologie et du développement rural, en étroite coopération avec les communautés locales.

Elles sont dans l’agriculture, le développement urbain, l’accès à l’eau et la gestion des déchets, et coopèrent dans les secteurs de l’éducation, de la formation ainsi que dans la protection et la santé des enfants. Le système dual de formation qui prévaut en Suisse inspire le Sénégal. En Suisse, deux tiers des jeunes optent pour une formation professionnelle, et 50% de l’emploi est créé par des micros et petites entreprises avec moins de 50 collaborateurs.

Macky Sall discutera avec la présidente Doris Leuthard du Programme pilote de promotion de l’enseignement technique et professionnel au Sénégal. Il se rendra à l’École des Métiers de Lausanne et donnera, à l’Université de Genève, une conférence sur le thème «Pour un nouveau regard sur l’Afrique».

J’ai créé, à Genève, en avril 2004, sans l’aide d’aucun Etat, ContinentPremier. Com pour le même objectif et l’érection de ponts entre l’Afrique, la Suisse et le reste du monde en déchirant les bas clichés hérités du moyen âge. 13 ans! Je me réjouis aussi que la justice juvénile et la protection de l’enfance soient au centre des activités des deux pays. Une formation de l’ensemble des personnes en contact avec les mineurs se trouvant aux mains de la justice est assurée par le Centre de formation judiciaire de Dakar en collaboration avec des spécialistes suisses de l’Institut international des droits de l’enfant (IDE) à Sion. J’avais ouvert les portes des ministères et accompagné, à Dakar, Paola Riva Gapany de l’IDE initiateur de ce projet.

Selon une enquête de ContinentPremier. Com, en 2016, l’UNIGE compte 33 étudiants sénégalais dont la majorité est en Master et Doctorat sur 570 étudiants provenant d’Afrique et 6 employés sénégalais. En 2016, 385 suisses vivaient au Sénégal contre 1370 Sénégalais en Suisse. En 1928, 32 avant l’indépendance, la Suisse a ouvert un Consulat au Sénégal!

