Sonnette d’alarme pour le tennis suisse

Bien sûr, la défaite concédée par la Suisse aux Etats-Unis est tout sauf une surprise, mais elle sert de violent rappel à la Fédération: oui, grâce à Roger Federer et à Stan Wawrinka, on peut encore gentiment se taper sur le ventre, mais les champions, aussi extraordinaires soient-ils, ne sont pas éternels. Il faudrait que l’on en prenne conscience une bonne fois pour toutes, dans les hautes sphères.

Comme Sœur Anne, l’amoureux de tennis suisse ne voit en effet rien venir derrière «Le Maître» et «Stanimal». Et l’avenir s’annonce de fait très inquiétant, tant personne n’a su capitaliser sur ce que les hommes aux 21 titres de Grand Chelem cumulés ont apporté à la petite balle jaune helvétique, voire au sport suisse dans son ensemble. Lorsque tous deux se seront retirés du circuit, gare à la fournée de pain noir qui nous tombera dessus!

Non, on ne demande pas à Swiss Tennis de faire sortir de ses bases un Federer bis – de toute manière, cela n’existe pas – ni même un Wawrinka, mais que de très honnêtes membres du Top 100 pointent leur nez serait déjà une fabuleuse satisfaction. Seulement, ceux-là sont-ils nés? Une fois cette question posée, on se dit que, oui, il va bien falloir profiter ces prochains mois du plus grand joueur de l’histoire et de son compatriote vaudois.

Une fois leur page tournée, les gros tournois risquent de ne pas avoir la même saveur pour les Suisses…