Respecter le patrimoine revient (parfois) à accepter de le laisser disparaître

Charmante, mais branlante, la petite gare des Eaux-Vives est sur le point d’être démolie, au grand émoi de certains défenseurs du patrimoine, qui lancent une pétition de la dernière chance pour la sauver. Le rôle des milieux patrimoniaux importe dans une ville aussi saccagée que Genève. Mais leur voix serait plus audible s’ils tenaient un discours plus cohérent.

Un exemple récent revient en tête: celui de la réfection du pont de Carouge, en voie d’achèvement, qui a nécessité de longs pourparlers et douloureux compromis avec les apôtres du passé. Lesquels ont obtenu le maintien des consoles, ces pièces de fonte, fragilisées, qui supportaient les trottoirs du vénérable ouvrage. Ces pièces ne sont pourtant pas d’origine. Modèle standard à l’époque et bon marché, elles ont été posées en 1862, lors d’un élargissement du pont, alors âgé de 45 ans, pour permettre le passage du tram. On a alors détruit son parapet minéral historique et fixé les ferronneries dans les pierres de taille, sans ménagement. Mais laisser en place ces équerres usées ne suffisait pas, aux yeux des milieux patrimoniaux. Il fallait aussi maintenir la fonction de support de ces pièces à bout de souffle. On a donc transigé: devenues incapables de soutenir les trottoirs, elles porteront les barrières du pont. Cette option a pour défaut de limiter les possibilités d’extension du tablier, interdisant de doter l’axe d’une piste cyclable. Résultat: piétons et vélos devront s’y partager les trottoirs, avec les risques de friction que cela suppose.

Et la gare des Eaux-Vives dans tout cela? Le tracé du chemin de fer de Genève à Annemasse a fait l’objet de tumultueux débats qui n’étaient pas clos lors de sa mise en service en 1888. Jugée définitive, la gare de Chêne-Bourg, elle, a été bâtie en dur. On l’a sauvegardée grâce à un ripage en 2013. En revanche, la station des Eaux-Vives (ou des Vollandes, comme on l’appelait à l’époque) a été vue d’emblée comme un ouvrage provisoire. D’où sa conception en bois, qui avait un double avantage. C’était une construction peu onéreuse et surtout facile à démonter, afin de ne pas gêner la prolongation de la ligne, qu’on espérait prochaine. En inaugurant cette gare, nos ancêtres imaginaient ne la voir survivre qu’une ou deux décennies, tout au plus.

On le sait, les choses ont pris du retard! Un délai bien plus monumental que la gare des Eaux-Vives, baraquement provisoire qui a aujourd’hui très largement outrepassé son espérance de vie. Puisqu’il convient de sauvegarder la fonction des choses, ne faut-il donc pas respecter, en toute logique, la vocation originelle de cette gare? Celle de pouvoir disparaître, sans trop susciter de regrets. Mais aussi avec notre gratitude pour sa longévité aussi inespérée qu’imprévue.

